Rallin MM-sarjan hallitseva mestari Thierry Neuville on ollut kaukana viime kauden vireestään.

Viime vuonna Neuville johti MM-sarjaa kauden avauskisasta lähtien ja varmisti ensimmäisen maailmanmestaruutensa lopulta kauden päätösrallissa. Hyundain belgialaistähti saavutti viime sesongilla kaksi voittoa ja yhteensä kuusi palkintokorokepaikkaa.

Tänä vuonna Neuvillen ja Hyundain kausi on ollut yhtä korpivaellusta. Kun takana on 12 osakilpailua, Neuvillen voittosarakkeessa on edelleen pyöreä nolla. Palkintopallillekin, tarkemmin sanottuna kolmostilalle, hän on yltänyt vain kolmesti.

Viime viikonlopun Keski-Euroopan MM-rallissa Neuville koki tuoreimman mahalaskunsa. Hän menetti heti kisan alkuvaiheessa saumat huippusijoitukseen rengasrikon vuoksi. Asvalttikisan päätöspäivänä hän rysäytti puolestaan siltakaiteeseen, ja peli oli belgialaisen osalta sillä selvä.