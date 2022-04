Onko sinulla kumppanisi kanssa yhteinen pankkitili? Tutkimuksen mukaan se lupaa hyvää parisuhteelle

Ei ole helppo päätös yhdistää varojaan kumppanin kanssa, mutta yhteiseen pankkitiliin sitoutuneet saattavat olla kaiken kaikkiaan paremmassa parisuhteessa, paljastaa Journal of Personality and Social Psychology -julkaisussa esitelty tuore tutkimus. Tutkimusta johti markkinointiviestinnän professori Emily Garbinsky Cornellin yliopistosta. Tutkimustuloksista uutisoi New York Post.