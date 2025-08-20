Pörssisähkön hinta pomppaa torstaina korkealle

Pörssisähkön hinta nousee torstaina tyynen sään myötä selvästi keskimääräistä korkeammaksi.
Porssisahko.fi-sivuston mukaan pörssisähkön hinta nousee torstaina kalleimmillaan yli 30 senttiin kilowattitunnilta.
Kalleimmillaan pörssisähkö on iltaseitsemän ja -kahdeksan välillä, jolloin siitä saa pulittaa lähes 34 senttiä kilowattitunnilta.
Pörssisähköasiakkaan ei kannata myöskään lämmittää saunaa iltakahdeksan ja -yhdeksän välillä, sillä tuolloin pörssisähkö maksaa yli 31 senttiä kilowattitunnilta.
Pörssisähkön keskihinta on Porssisahko.fi-sivuston mukaan torstaina 17,75 senttiä kilowattitunnilta, kun pörssisähkö on tänä vuonna maksanut keskimäärin 5,45 senttiä kilowattitunnilta.
Tuulisähkön keskeisimmille tuotantoalueille Suomen länsirannikolle on luvattu torstaiksi vähätuulista säätä.