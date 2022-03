Carol oli jo unohtanut pankkitilinsä olemassaolon – näin paljon raha oli kasvanut korkoa 68 vuodessa

Isoäiti vei viikottain pankkiin

Pankkitili on siis ollut olemassa kunnioitettavat 68 vuotta. Jotakin tilin iästä kertoo sekin, ettei šillinkejä enää ole käytössä Isossa-Britanniassa – ne poistuivat jo 1990!

Näin paljon korkoa 2,50 puntaa oli ehtinyt kerätä

– Olin todella mielissäni ja kiitin hiljaa mielessäni isoäitiäni, kun he kertoivat, että minulla on nyt 250 puntaa. He sanoivat rahan kasvaneen korkoa koko ajan, Carol sanoo.