Poliisi: Hakunilan paloasunnon kiukaan päällä ei ollut tavaraa – saunassa oli sinne kuulumatonta materiaalia

– Joillain ihmisillä on ollut tapana pitää saunaa varastona tai vaatteiden säilytys- tai kuivatuspaikkana. Tämän tyylisesti (paloasunnon) saunaa on ilmeisesti käytetty, Jämsä kertoo STT:lle.

Viiden ihmisen hengen vaatineen palon on epäilty syttyneen saunasta, mutta palon tarkka syttymissyy ei toistaiseksi ole tiedossa. Saunasta on löytynyt myös sinne kuulumatonta materiaalia kuten muun muassa vaatteita.

Palossa kuoli perheen äiti ja neljä alle 10-vuotiasta lasta. Palosta selvinnyt perheenisä on päässyt sairaalahoidosta, ja poliisi on kuulustellut häntä. Jämsän mukaan kuulustelujen sisällöstä ei voida vielä kertoa mitään. Kuulusteluja on määrä jatkaa lähipäivinä.