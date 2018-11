Onko rikkaiden verojen välttely rahanpesua? Keskusrikospoliisi: "Meidän puolelta se ei ole rikollista toimintaa"

Rahanpesu on Keskusrikospoliisin rahanpesun selvityskeskuksen päällikkö Pekka Vasaran mukaan rikollisen rahan alkuperän häivyttämistä.

– Jotkut hyvin varakkaat henkilöt voivat pyrkiä välttämään veroja ja siitä on tullut kansalaisten puolelta moraalista paheksuntaa. Meidän puolelta se ei kuitenkaan ole rikollista toimintaa, Vasara selventää.

Mikä on pankkien rooli rahanpesussa?

– Poliisin näkökulmasta isojen pankkien rooli on globaalitalous ylipäätänsä, Vasara sanoo.

Tällä hän tarkoittaa, että rahanpesijät yrittävät saada rahat laillisille rahojen kulkureiteille, joiden kautta ne voidaan siirtää esimerkiksi siten, että esimerkiksi Suomessa yrittäjä saa joltain tililtä asiakkaan laskun suuruisen summan, mutta yrittäjä ei tiedä, kuka maksaja oikeasti on.

Tyypillinen rahanpesu tapa on esimerkiksi se, että henkilöt ottavat rahaa vastaan joltakin tuntemattomalta ja välittävät sitä eteenpäin. He eivät välttämättä tiedä, että kyseessä on rikollista alkuperää oleva raha.