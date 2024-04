Pasi tuo esille vaatekauppojen ongelman lyhytkasvuisille, joka tulee monille yllätyksenä – liittyen sovituskoppeihin

Tabu -ohjelman ensimmäisessä jaksossa teemana on lyhytkasvuisuus. Ohjelmaa luotsaava näyttelijä Pekka Strang tapaa jaksossa kahden päivän kartanolomalla lyhytkasvuiset Eemelin , Sannan , Pasin sekä Alman .

Viisikko keskustelee jaksossa useista arkisista haasteista, joita lyhytkasvuiset kohtaavat elämässään jatkuvasti. Esimerkiksi vaatekaupoissa lyhytkasvuisuutta otetaan harvoin huomioon. Sopivien vaatteiden löytäminen voi olla haastavaa, mutta on myös toinen ongelma, joka odottaa vaatekaupoissa.

– Pukukopit on usein jännästi suunniteltu, kun siellä saattaa olla puoli metriä (tilaa) siellä alhaalla, että kun vetää ne verhot kiinni, niin sitten kaikki alaosasta näkyykin. Sitten yrittää mennä sinne toiseen nurkkaan ja sitten kuitenkin on, että okei, tämähän on ihan näyteikkuna, Pasi pohtii jaksossa.