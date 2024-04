Ministeri Juuson kritiikin vertaaminen koulukiusaamiseen ei mene Pöllöraadilta läpi: "Karmea munaus"

PS puolustautuu

Kritiikkiä on esitetty oppositiota ja hyvinvointialueita myöten. Juuson puolue perussuomalaiset on puolestaan kutsunut ministeriinsä kohdistuvaa kritiikkiä koulukiusaamiseksi.

– Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on päällikkövirasto, ja siellä pitää olla tiedossa [nämä asiat] – varsinkin kun näin isoista asioista on kysymys. Joko hän ei tiennyt tai sitten hän näyttelee tietämätöntä, ihan miten vain, mutta kouluarvosanalla tämä suoritus on välttävä.

Juuso on ensikertalaisministeri, jolla on hyvin vaativa salkku, sanoo MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen .

– Tuleekohan ministeriöstä tarpeeksi tukea? Täytyy muistaa, että meidän STM on tällainen "how to spend it" -ministeriö, joka viime vaalikaudella käytännössä hallitsi Suomea ja rahaa jaettiin niin, että osasyy kurjuuteemme on siinä, Ahtiainen pohtii.