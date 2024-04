Suvi Hartlinin ja tyttären lomakuvat ihastuttavat – radiojuontaja teki hauskan havainnon: "Huomioitavaa teinin kanssa…"

– Huomioitavaa teinin kanssa matkustelussa on se, että hyvä fiilis säilyy kunhan netti pelaa ja visa laulaa. Toisaalta vaikeinta on se kun netti ei pelaa ja visa ei pysty vetää enää kertsiäkään. Eiku oikeesti meillä oli niin kivaa. Mulla on maailman ihanin tyttö, Hartlin kirjoitti.