Miksi virtsa on keltaista? Nyt löytyi selitys tähänkin mysteeriin

Oletko koskaan miettinyt, miksi pissa on keltaista? Nyt olet – ja Nature Microbiology -lehdessä julkaistu tutkimus on valmis tarjoamaan vastauksen.

Pissa sisältää vettä, elektrolyyttejä ja munuaisten suodattamaa kuonaa. Bilirubiinia epäiltiin keltaisen värin aiheuttajaksi jo 1800-luvulla, mutta värjääntymisen varsinainen prosessi on jäänyt mysteeriksi.

– On käsittämätöntä, että jokapäiväinen biologinen ilmiö on ollut selittämättä niin kauan. Tiimimme on innoissaan voidessaan tarjota selityksen, tutkimusta tehnyt Brantley Hall kuvasi Maryland Todaylle.