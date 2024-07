Kannattaako hiukset värjätä kampaajalla vai kaupasta ostetulla purkkivärillä?

Kaupasta saatavat boksivärit on tehty palvelemaan mahdollisimman monta eri tarkoitusta, kuten peittämään harmaita. Usein ne ovat Silfvenius-Bartin mukaan turhan voimakkaita hiusvärejä tavallisen kuluttajan todellisiin tarpeisiin, jos esimerkiksi harmaita ei ole tai tyvi värjätään saman vahvuisella värisekoituksella kuin hiusten pituudet.

Hiusvärin hapete

Usein kaupasta saatavissa hiusväreissä mukana tuleva hapete on liian voimakasta varsinkin hiusten pituuden värjäämiseen. Hapete on se aine, joka käynnistää kemiallisen prosessin kaikissa kesto- tai kevytväreissä sekä vaalennustöissä.

– Hapetteita on olemassa eri vahvuuksia. Kun jatkuvasti värjää liian vahvalla värisekoituksella jo käsiteltyä hiusta, se kuivattaa ja rasittaa hiuksia entistä enemmän, Silfvenius-Bart kertoo.

Vauriot tulevat usein viiveellä

Kun toiveena on saada takaisin vastavärjätyn hiuksen kiilto ja intensiteetti ja hiuksia värjää sen takia jatkuvasti markettivärillä, hius alkaa helposti ajan myötä kärsiä ja muuttua entistä elottomamman näköiseksi.

Sen lisäksi, että kaupan purkkivärit voivat olla omiin hiuksiin sopimattomia, niiden levittäminen omiin hiuksiin on monen mielestä aika työlästä. Ainakin, jos haluaa tasaisen lopputuloksen.

Purkkiväreissä ei ole ikärajoja

Kaupan purkkiväreissä ei ole ikärajoja, ja niitä voivat vapaasti nuoretkin ostaa. Kampaajilla on kuitenkin paljon tuotteita, joita ei suositella alle 16-vuotiaiden hiusten käsittelyyn tai värjäykseen.

– Toki se on myös tuotesarjasta kiinni. Permanenttia esimerkiksi on voinut laittaa alle 16-vuotiaalle. Niissä on ollut harvemmin ikäsuosituksia kuin väreissä, Silfvenius-Bart kertoo.