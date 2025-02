Minna auttaa hiuksensa menettäneitä naisia – valmistaa "pantahiuksia" suomalaisten lahjoittamista hiuksista

Kun kampaaja Minna Haantaus-Pekarila kohtasi hiuksensa menettäneiden naisten hädän, hän ei jäänyt toimettomaksi.

Neljän vuosikymmenen kokemus kampaajana, uteliaisuus ja ongelmanratkaisun halu johtivat MyClips-yrityksen perustamiseen. Sen kautta Minna Haantaus-Pekarila valmistaa käsityönä "pantahiuksia" esimerkiksi alopeciaa tai syöpää sairastaville.

Seitsemän vuoden kehitystyö

Aluksi Minna tutki hiusten lahjoittamista ja huomasi, että suomalaiset hiukset päätyivät enimmäkseen ulkomaille. Siitä syntyi ajatus, että hiukset voitaisiin hyödyntää myös kotimaassa.

Minna on kehittänyt hiusten punontaan tressauslaitteen yhdessä isäpuolensa Sepon (oikealla) kanssa. Ensimmäinen prototyyppi syntyi viikon päästä idean syntymisestä. KUVAT: Minna Haantaus-Pekarila.

Lopulta Minnan isäpuoli auttoi kehittämään ensimmäisen laitteen, jolla hiuksia käsiteltiin.

– Ei siinä mennyt kuin viikko, kun meillä oli ensimmäinen prototyyppi. Se oli silloin puinen, ja siitä se lähti, Minna kertoo innostuneena.

Pitkän kehitystyön jälkeen pantatukkien valmistamisesta on tullut monivaiheinen prosessi. Se, miten hiuspunos pysyy kasassa, on Minnan oma innovaatio.

Vaihtoehto peruukille

Pantatukka on vaihtoehto peruukeille. Se on erityisesti suunniteltu hiuksettomille tai osittain kaljuille henkilöille, kuten alopeciaa sairastaville tai sytostaattihoitojen vuoksi hiuksensa menettäneille.

Yksi heistä on niin ikään kampaajana työskentelevä Virpi Hakala, joka sairastui alopeciaan yllättäen pian 50-vuotissyntymäpäivien jälkeen.

– Ensimmäinen ajatus, kun hiukset tippuu, on vähän semmoinen kuolemanpelko. Se säikäytti aikalailla, Virpi muistelee.

Minna valmisti pantahiukset nuorelle alopeciaa sairastavalle Viiville, jolle saatiin luotua myös vanhojentanssikampaus pantahiuksista ja hiuslisäkkeistä. KUVAT: Minna Haantaus-Pekarila

Minnan pantatukat on aina valmistettu aidosta hiuksesta, kun taas peruukki voi olla myös tekokuitua. Pantatukkaa ei voi kuitenkaan käyttää ilman päähinettä tai pantaa. Se voi kuitenkin pysyä paremmin päässä esimerkiksi urheillessa.

– Nuoret käyttävät pantatukkaa tosi paljon, koska sen kanssa voi harrastaa – salibandyä, balettia, jalkapalloa. Usein sanonkin nuorille, että tehkää kärrynpyörätesti, ja kun he huomaavat, että pantatukka pysyy paikallaan, he rentoutuvat.

Minnan mukaan erityisesti nuoret pitävät pantatukasta sen arkisuuden vuoksi. Moni voi pitää peruukkia liian hienona arkikäyttöön.

Monenlaisia asiakaskohtaamisia

Suuri osa Minnan asiakkaista sairastaa alopeciaa. Se voi ilmetä monella tavalla ja siihen voi sairastua minkä ikäisenä tahansa.

– Sitä on tosi eri muotoisia, on täysin kaljusta vain laikkuina esiintyvään. Nyt minuun on ottanut yhteyttä myös naisia, joilla on arpeutuva alopecia – se on haastava, koska hiusraja karkaa jatkuvasti taaksepäin.

Minnan asiakkaina on ollut myös monen ikäisiä. Nuorin asiakas on ollut vasta 2-vuotias.

Minna valmistaa pantahiukset käsityönä suomalaisten lahjoittamista hiuksista. Lähetyksiä tulee viikossa 3–5.

Minnalle työ ei ole vain hiusten tekemistä, vaan myös asiakkaiden tukemista vaikeassa tilanteessa.

Erityisesti mieleen on jäänyt kohtaaminen nuoren alopeciaa sairastavan tytön kanssa.

– Äidin tuska oli vielä isompi kuin tytön tuska. Kun tyttö istui siihen hiljaa, kysyin, saanko katsoa ja koskea hänen päätään. Kun hän sovitti pantatukkaa ja näin hymyn nousevan kasvoille, tiesin, että tämä työ on tärkeää.

Pantatukat syntyvät lahjoitushiuksista

Minna valmistaa pantatukat hänelle lahjoitetuista, suomalaisista hiuksista. Postitse hän saa noin 3–5 lähetystä viikossa.

Toisinaan pantahiukset voi valmistaa myös asiakkaan omista hiuksista. Jos esimerkiksi syöpäpotilas tietää menettävänsä hiukset pian, hän voi leikkauttaa ne ja teettää niistä pantahiukset.

– Ne valmistetaan käsityönä, aidoista hiuksista, ja paljon asiakkaiden omista hiuksista, Minna selittää.

Pantahiuksilla voi saada piiloon yksittäisiä kaljuja kohtia. KUVAT: Minna Haantaus-Pekarila

Hiukset karstataan, punotaan ja ommellaan kiinni pantaan tai hattuun. Sen jälkeen ne ovat valmiita käyttöön. Voit katsoa yllä olevalta videolta, miten Minna valmistaa pantahiukset.

Ihan kaikkia hiuksia Minna ei pysty hyödyntämään pantahiuksien teossa. Osa hänelle lähetetyistä hiuksista voi olla liian lyhyitä, likaisia tai huonokuntoisia.

Mikään osa hiuksesta ei kuitenkaan päädy roskiin, vaan Minna tekee yhteistyötä Hiukka Hyvä -nimisen yrityksen kanssa, jossa valmistetaan ylijäämäkarvoista öljyntorjuntamattoja.

Tulevaisuuden haaveena laajentuminen

Tällä hetkellä Minna on ainoa Suomessa, joka valmistaa pantatukkia. Hän toivoo, että tulevaisuudessa toimintaa voitaisiin laajentaa, ja että lisää kampaajia eri puolilla Suomea oppisi valmistamaan pantahiuksia.

– Nyt olen mukana kymmenellä hyvinvointialueella palveluntuottajana, mutta toivon, että tulevaisuudessa yhä useammat alueet hyväksyisivät pantatukat peruukkien vaihtoehdoksi, hän sanoo.