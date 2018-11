Pahenevaan hoitajapulaan pestataan vuosi vuodelta epäpätevämpiä – osa opiskelijoista on vaaraksi potilaille: Lähihoitaja pelkää leimaantuvansa huonoksi ainekseksi, kun hoitajakouluun pääsee lähes kuka tahansa

Hoitoalan osaaminen joutuu lähivuosina ja vuosikymmeninä erityisen kovalle koetukselle, kun suurten ikäluokkien edustajat kuormittavat hoitolaitokset. Lisäpanostuksia tarvitaan myös kotihoitoon, jossa työvoimapula on valtava jo nyt. Mutta jos lähihoitajat eivät osaa laskea oikein lääkemääriä, kuinka heitä uskaltaa lähettää hoitokierrokselle vanhusten asuntoihin?

Ammattikoulujen opetuksen ja opiskelijoiden tasosta on uutisoitu tänä vuonna laajasti mm. Ylellä , Helsingin Sanomissa ja Iltalehdessä . Alaa opiskelee useita sille täysin sopimattomia henkilöitä, sillä osassa oppilaitoksista lähes kaikki hakijat otetaan sisään, kun hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja.

Lisäksi osa kokeista on lopettanut soveltuvuuskokeiden käytön. Tilannetta ei paranna ammattikoulujen resurssien kiristäminen niin, että opiskelijoilla on joillain viikoilla lähiopetusta vain muutama tunti viikossa.

Liian aggressiivisia hoitoalan työharjoitteluun

Kokeista on päästy läpi ja tutkintoja saatu luvattoman helposti jopa niin, että työelämään päässeet ovat aiheuttaneet vaaratilanteita potilaiden kanssa.

– Opettajina emme pysty vaikuttamaan siihen, keitä meille tulee valituksi. Ja me joudumme kuitenkin työskentelemään kaikkien oppilaiden kanssa. Se johtaa näihin (viimeaikaisiin otsikoihin), opettaja kertoo.

"Haastattelun perusteella ei voi jättää ketään valitsematta koulutukseen"

Ammattikoulujen uudistuksen taustalla on jalo aate – ehkäistävä nuorten syrjäytymistä ja taattava kaikille opiskelupaikka toiselle asteelle. Tämä tuo eri opiskelualoille ihmisiä, joilla ei ole alaan lainkaan motivaatiota.

Opettajan mukaan on helpottavaa, että esimerkiksi hoitoalalla onnistuneita valintoja on kuitenkin huomattavasti enemmän.

– Mutta tällä alalla pitäisi olla nollatoleranssi. Tilanteita, joissa on turvallisuusriski, on häviävän pieni määrä, mutta on olemassa kuitenkin.