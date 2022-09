Onko avioehto tarpeellinen vakuutus vai kohtuuton vaatimus? Lukijaraati: "Kulkee minulla sateenvarjokin laukussa, vaikka aurinko paistaa"

"Kumppanini tahtoo meidän laativan avioehdon ennen naimisiin menoa. Omasta mielestäni tämä latistaa täysin tunnelman ja tuntuu jotenkin kohtuuttomalta. Ihan kuin kumppani suunnitelisi jo valmiiksi eroa tai ajattelisi minun olevan joku onnenonkija. Tuntuu hankalalta ajatella tätä järjellä, kun olo on hieman loukattu. Voiko kumppani todella vaatia tätä minulta?" kysyy nimimerkki Eikö hän luota minuun .

Näin raati vastasi

"Ajattelin aikoinaan ihan samalla tavalla, kunnes vanhempani tekivät avioehdon vuosikymmenten avioliiton jälkeen. He kokivat sen vapauttavana, että tiesivät, ettei toinen halua olla yhdessä vain sen takia, että ei tulisi taloudellisia menetyksiä." – Nainen, 30, parisuhteessa

"Kaikki avioliitot päättyvät joko eroon tai kuolemaan, joten siihen on hyvä varautua avioehdolla. Otetaanhan vakuutuksiakin kaiken varalta. Jos ette aio erota, mitä haittaa avioehdosta on? Avioehtoa ei kannata ajatella epäluottamuksen osoituksena." – Nainen, 28, parisuhteessa

"Ehdottomasti avioehto! Avioehto ei vähennä rakkautta tai ole epäluottamuslause toista kohtaan, se on viisautta. Sitä ei voi koskaan tietää, mihin elämä vie ja jos ero tulee, niin onpahan valmiiksi sovittu, niin ei tarvitse ruveta riitelemään." – Nainen, 28, naimisissa

"Totta kai hän voi vaatia. Puolisoni myös halusi avioehdon varakkaan sukunsa takia. Ymmärsin asian, vaikka se kyllä hieman jäi mietityttämään. Luottamus on silti täysillä mukana, ja kaikilla on oikeus turvata omaisuutensa." – Mies, 30, naimisissa

"Avioehto ei ole pois sinulta. Sitä ei voi ottaa niin henkilökohtaisesti, että sillä tarkoitettaisiin epäluottamusta, sen tekeminen on vain järkevää. Erotilanteessa se helpottaa asioiden selkeyttämistä." – Nainen, 39, eronnut

"Tämä on nykypäivänä vain järkevää. Eihän avioehtoa tarvita, eikä sitä tarvitse ajatella kuin vasta mahdollisen eron sattuessa kohdalle. Sitä ennen sillä ei ole mitään merkitystä." – Nainen, 30, naimisissa

"Itse en menisi naimisiin ilman avioehtoa. Varsinkin jos ei olla enää alle 20-vuotiaita ja on ennestään omaisuutta/yritystoimintaa. Jos mies katsoo, että se on epäluottamuslause, niin sitten itse tulkitsen tyypin olevan vain rahojeni perässä." – Nainen, 38, parisuhteessa

"Avioehto on verrattavissa tapaturmavakuutukseen. Eihän kukaan toivo loukkaantuvansa, mutta jos niin käy, niin vakuutus auttaa. Avioehto on ainoa järkevä tapa toimia kun mennään naimisiin. On täysin normaalia pitää huolta omasta taloudestaan."

– Nainen, 27, parisuhteessa