Milloin kannattaa muuttaa yhteen? Lukijaraati kehottaa pohtimaan tarkkaan: "Itse tein sen virheen aikoinaan, että..."

"Missä vaiheessa parisuhdetta kannattaa tai on sopivaa miettiä yhteen muuttamista, jos molemmat asuvat eri paikkakunnilla?" kysyy nimimerkki 350 km välimatka .

Näin raati vastasi

"Kun molemmilla on työpaikka samalla paikkakunnalla." – Nainen, 46, naimisissa

"No sitten kun tuntuu siltä ja molemmat osapuolet siihen suostuvat. Pitää myös miettiä se asia, että minne muutatte ja miksi. Miettikää yhteisiä unelmia (kuten halutaanko lapsia) ja missä paikassa ne unelmat toteutuisi parhaiten sitten joskus." – Nainen, 20, parisuhteessa

"Itse tein sen virheen aikoinaan, että silloisen kumppanin kanssa muutimme 6 kuukauden jälkeen yhteen. Virhe! Itse sanoisin, että kannattaa tutustua rauhassa eikä hätäillä. Mikä kiire on arkipäiväistää suhde heti." – Nainen, 44, tapailee

"Yhteenmuutto on ajankohtaista, kun on täysin varma, että arki saadaan rullaamaan kummankin taholta hyvin ja tasapuolisesti. Ja myös toisen tunteminen on todella tärkeää ennen yhteenmuttoa. Mitään aikarajaa ei ole, vaan luottaisin täysin omiin fiiliksiin."

– Mies, 30, avoliitossa