Viisi tappiota putkeen. Jääkiekon SM-liigassa jumbosijalla. Helsingin IFK:lla ei kulje. Päävalmentaja Olli Jokinen eritteli syitä keskiviikon JYP-ottelun jälkeen.

SM-liigassa toisena oleva JYP saavutti viidennen perättäisen voittonsa ja aiheutti jumbo-HIFK:lle viidennen perättäistappion. Lukemiksi Helsingin keskiviikkoillassa kirjattiin jyväskyläläisvieraiden eduksi 4–1.

HIFK:ta ensimmäistä kauttaan valmentava Olli Jokinen tuumi, että helsinkiläisjoukkue olisi kaivannut tehokkuutta maalintekoon.

– Olisi kyllä tarvittu pelin ensimmäinen maali, mutta kyllähän ensimmäiset viisi minuuttia näyttivät pelille suuntaa. Emme tainneet kertaakaan punaviivan yli päästä, Jokinen ruoti.

– Kärkijoukkue vastassa ja tuossa on se tasoero tällä hetkellä. Meidän pitää jatkaa työntekoa ja pyrkiä kehittämään näitä nuoria pelaajiamme.

"Ei voi kenenkään panokseen liian tyytyväinen olla"

4:45 Tästä näet, miten ottelun maalit syntyivät – Juuso Puustinen tehoili JYPille 2+1, SM-liigan pistepörssikärki Santeri Huovila 1+2.

HIFK on päävalmentajansa sanoin "jatkuvan peliotteen perässä", niin että se pystyisi pelaamaan huolella kokonaisia vaihtoja.

– Tällä hetkellä sellaisia vaihtoja, että se peliote ei pysy, tulee pikkaisen liikaa.

Jokinen sanoi kaikkien kyllä yrittävän.

– Ei tässä voi kenenkään panokseen liian tyytyväinen olla, kun häviät kolmella maalilla, hän silti huomautti.

"OJ" mielii kehitystä kamppailupeliin, syöttämiseen ja luistelusta pelaamiseen. HIFK on hänen mukaansa perusasioiden äärellä, niitä jumppaamassa.

Huomiseksi hän kaavaili joukoilleen perinteistä syöttöharjoitusta.

– Aloitetaan sillä, että syötetään lavasta lapaan ja harjoitellaan ottamaan rystyllä ja kämmenellä haltuun. Sitten ehkä heitetään muutama lättysyöttökin.

– Systeemien ja rakenteiden, kun 15 viikkoa ollaan menty, pitää olla meillä selkärangassa.

Mitä puolestaan JYPin päävalmentaja Petri Matikainen ajattelee joukkueensa vahvoista otteista? Katso koko lehdistötilaisuus ylälaidan videolta.