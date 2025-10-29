Viisi tappiota putkeen. Jääkiekon SM-liigassa jumbosijalla. Helsingin IFK:lla ei kulje. Päävalmentaja Olli Jokinen eritteli syitä keskiviikon JYP-ottelun jälkeen.
SM-liigassa toisena oleva JYP saavutti viidennen perättäisen voittonsa ja aiheutti jumbo-HIFK:lle viidennen perättäistappion. Lukemiksi Helsingin keskiviikkoillassa kirjattiin jyväskyläläisvieraiden eduksi 4–1.
Lue myös: HIFK-faneilta raju mielenilmaus
HIFK:ta ensimmäistä kauttaan valmentava Olli Jokinen tuumi, että helsinkiläisjoukkue olisi kaivannut tehokkuutta maalintekoon.
– Olisi kyllä tarvittu pelin ensimmäinen maali, mutta kyllähän ensimmäiset viisi minuuttia näyttivät pelille suuntaa. Emme tainneet kertaakaan punaviivan yli päästä, Jokinen ruoti.
– Kärkijoukkue vastassa ja tuossa on se tasoero tällä hetkellä. Meidän pitää jatkaa työntekoa ja pyrkiä kehittämään näitä nuoria pelaajiamme.
"Ei voi kenenkään panokseen liian tyytyväinen olla"
4:45Tästä näet, miten ottelun maalit syntyivät – Juuso Puustinen tehoili JYPille 2+1, SM-liigan pistepörssikärki Santeri Huovila 1+2.
HIFK on päävalmentajansa sanoin "jatkuvan peliotteen perässä", niin että se pystyisi pelaamaan huolella kokonaisia vaihtoja.
– Tällä hetkellä sellaisia vaihtoja, että se peliote ei pysy, tulee pikkaisen liikaa.
Jokinen sanoi kaikkien kyllä yrittävän.
– Ei tässä voi kenenkään panokseen liian tyytyväinen olla, kun häviät kolmella maalilla, hän silti huomautti.
Lue myös: Tässä se on: SM-liiga uudistumassa rajusti – karsinnoista jykevä suunnitelma
"OJ" mielii kehitystä kamppailupeliin, syöttämiseen ja luistelusta pelaamiseen. HIFK on hänen mukaansa perusasioiden äärellä, niitä jumppaamassa.
Huomiseksi hän kaavaili joukoilleen perinteistä syöttöharjoitusta.
– Aloitetaan sillä, että syötetään lavasta lapaan ja harjoitellaan ottamaan rystyllä ja kämmenellä haltuun. Sitten ehkä heitetään muutama lättysyöttökin.
– Systeemien ja rakenteiden, kun 15 viikkoa ollaan menty, pitää olla meillä selkärangassa.
Mitä puolestaan JYPin päävalmentaja Petri Matikainen ajattelee joukkueensa vahvoista otteista? Katso koko lehdistötilaisuus ylälaidan videolta.