HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen puhui joukkueensa henkisen kantin nopeasta pettämisestä HPK:lle kärsityn 2–6-kotitappion jälkeen keskiviikkona.
Liigassa toiseksi viimeisenä oleva HIFK kärsi kuudennen tappionsa lokakuussa pelaamassaan kahdeksassa ottelussa. Isännät osuivat ensin, mutta vielä avauserässä tasoittanut HPK karkasi toisessa erässä mättämällä neljä maalia kahdeksassa minuutissa.
HIFK-debyyttinsä tehnyt ruotsalaisvahti Hugo Alnefelt sai siirtyä tässä kohtaa vaihtoaitioon.
Jokiselta kuultiin koruton summaus ottelusta lehdistötilaisuudessa.