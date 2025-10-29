Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä on aiemminkin tällä kaudella pitänyt joukkueensa pelaamista anteeksiantamattomana. Niin piti nytkin.

Ilves ja Kiekko-Espoo mättivät Tampereella keskiviikon SM-liigaottelussa urakalla maaleja. Ilves johti vielä kolmannen erän puolivälissä 5–3, mutta Kiekko-Espoo rynnisti loppuminuuteilla rinnalle ja ohi 7–5-voittoon.

Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä sanoi olevansa joukkueensa pelaamiseen "tosi pettynyt".

– Meillä on siellä vahvat vaiheet ja olemme pelanneet pitkän aikaa ihan laadukasta jääkiekkoa, mutta kyllä tuo on anteeksiantamatonta, minkälaisia suorituksia meillä tuolla tänään tuli varsinkin tietysti puolustussuuntaan, Niemelä murahteli lehdistötilaisuudessa.

– Ei mitään pois Kiekko-Espoolta, ne olivat hienoja suorahyökkäysmaaleja kaikki, mitä pelin alkuvaiheessa tuli. Se, miten puolustamme ne tilanteen, on kuitenkin heikkoa suorittamista.

