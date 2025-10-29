JYP syvensi jumboseura Helsingin IFK:n ahdinkoa jääkiekon SM-liigassa 4–1-vierasvoitolla.

Ensin keskiviikkona löivät löylyä HIFK:n kannattajat. Fanikatsomoon oli ottelun alla levitetty neljä lakanaa seurajohdolle suunnatuin tekstein:

Nybondas

Eskola

Pesonen

Eikö hävetä?

HIFK-fanit pitivät lisäksi hiljaisuutta ottelun ensimmäiset viisi minuuttia.

Helsinkiläisjoukkueella ei ollut sen jälkeen faneilleen hääviä esitystä tarjota. Kuntoutumisensa jälkeen kauden ensimmäistä otteluaan pelannut HIFK-kapteeni Ilari Melart oli avittamassa avauserässä JYPin Juuso Puustista kahdesti maalintekoon.

Ensin hän työnsi Puustisen HIFK-maalivahti Hugo Alnefeltin päälle JYP-ylivoiman aikana. Kiekko lipui samalla Alnefeltin alta rysään.

6:24