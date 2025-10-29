Ensin hän työnsi Puustisen HIFK-maalivahti Hugo Alnefeltin päälle JYP-ylivoiman aikana. Kiekko lipui samalla Alnefeltin alta rysään.
6:24
HIFK:n haasto epäonnistui, JYP siirtyi johtoon videotarkistuksen jälkeen.
Sitten Melart huitaisi kiekon hanskallaan huolimattomasti HIFK:n puolustusalueella Puustiselle ja reppu heilui jälleen.
1:36Ilari Melart "tarjoili" hanskallaan – Juuso Puustinen rokotti jo toistamiseen.
Toisessa erässä helsinkiläisten iltaa synkensivät entisestään Valtteri Ojantakanen ja Santeri Huovila. Ojantakanen tälläsi kiekon verkon perukoille ylivoimalla heti periodin avausminuutilla ja SM-liigan pistepörssiä johtava Huovila maalasi läpiajosta, johon hän pääsi vapaasti karkaamaan.
1:46Valtteri Ojantakasen lyöntilaukaus upposi ylivoimalla HIFK:n verkon perukoille heti toisen erän avausminuutilla.
HIFK:n Peter Kodytekin 1–4-kavennusmaali kolmannessa erässä jäi kosmetiikkaosaston asiaksi. Tappio oli helsinkiläisille yhtä kaikki ruma.
Puustinen (2+1) ja Huovila (1+2) takoivat molemmat JYPille kolme tehopistettä.