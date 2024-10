Ilvestä piinaa yllättävä ongelma – Ville Peltosen peliliikkeellä voi olla kauaskantoiset seuraukset: "Jos siinä olisi ottanut pois..."

Ilves aloitti SM-liigakauden seitsemällä peräkkäisellä kolmen pisteen voitolla. Vastaavan voittosarjan oli kauden alusta lukien koonnut vain Rauman Lukko vuonna 2009.

Nelisen viikkoa sitten tulleen Sport-voiton jälkeen kurssi on romahtanut. Kahdeksan tuon jälkeen pelattua ottelua ovat tuottaneet vain yhden varsinaisen peliajan voiton ja yhden jatkoaikavoiton. Tappioita on tullut kuusi, ja joukkueen asema sarjataulukossa on vaihtunut piikkipaikalta sijaan kahdeksan.

Viimeisen neljän viikon aikana Ilves on ollut kerättyjen pisteiden valossa Liigan heikoin joukkue.

– Jos maalimäärät ovat olleet erikoisia, niin ei tuollaistakaan ole ollut, että voitat seitsemän ja sitten vedät seuraavat kahdeksan peliä ihan toiseen suuntaan, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ihmettelee.

Kivi sanoo Ilveksen ongelmien olevan viisikkotasolla, ja hänen mukaansa tämä on yllättävää, kun katsoo, kuka joukkueen penkin takana seisoo.

– Ei se peli yksinkertaisesti toimi. Se on hätäilyä. Siinä on Niemelällä kova homma saada se viisikkopeli toimimaan, ja sehän on ollut lähivuodet Tommi Niemelän vahvuus. Sen näkee, että hän joutuu sen kanssa painimaan, ja hänkin näkee totta kai, että nyt ollaan pahasti hakoteillä. Kaikki äijät pelaavat vähän eri peliä.

– Pelaajat eivät joka kerta todellakaan tiedä, mitä tehdään. Koko ajan joku arpoo jotain. Siihen ei paljon muu auta kuin toistot ja videot.

Peltosen iso päätös

Liigaa johtavan Helsingin IFK:n syyskausi on sujunut huomattavasti Ilvesta tasaisemmissa merkeissä. Jori Lehterän johtama ykkösketju on siivittänyt IFK:n huimaan lentoon, mutta pieniä töyssyjä on helsinkiläistenkin matkaan mahtunut.

Perjantaina Jyväskylässä joukkue menetti JYPiä vastaan toisen erän avauskympillä neljän maalin johdon, ja seuraavana päivänä Kuopiossa KalPa nousi toisessa erässä 0–2:sta 3–2:een – olkoonkin, että IFK voitti lopulta molemmat pelit.

Kivi pani merkille päävalmentaja Ville Peltosen toiminnan etenkin Jyväskylän-pelissä.

– Peltonen ei ottanut aikalisää vaan luotti siihen, että kyllä se siitä kääntyy. Hän otti aikalisän vasta 4–4:ssä. Ihan tarkoituksella Peltonen selvästi testasi, että meneekö se ilman. Jatkossa hän varmasti ottaisi sen jo toisen maalin jälkeen.

– Hän sanoi (maalivahti Roope) Taposelle, ettei edes harkinnut maalivahdin vaihtoa, vaikka ne olivat helppoja maaleja, sillä hän tietää, että on pitkä kausi edessä. Hän oikein erikseen sanoi siinä aikalisällä, että ei tule vaihtoja, että keräät vain itsesi, koska Taponen täytyy saada pelikuntoon.

Taponen loukkaantui 28. syyskuuta pelatussa Pelicans-ottelussa ja oli tämän jälkeen sivussa seitsemästä ottelusta. JYP-ottelu oli loukkaantumsen jälkeen Taposen toinen.

Kivi uskoo Peltosen ratkaisun heijastavan vielä pidemmällekin tulevaisuuteen.

– Jos siinä olisi ottanut Taposen pois, olisi ollut varmasti hankalampi jatkaa. Mutta siellä eletään yhdessä ilot ja surut.

Kokonaisuudessaan Kivi sanoo IFK:n pelaamisen olleen juuri niin vakuuttavaa kuin sijoitus sarjataulukossa antaa ymmärtää.

– Pelillisesti he olisivat voineet saada alkupeleistä enemmänkin, mutta jos mietitään, kuinka vahvaa se pelaaminen on ollut koko kauden, niin he ovat paikkansa ansainneet.