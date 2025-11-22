Helsingin IFK:n kehno kausi sai jatkoa lauantaina, kun KooKoo murjoi helsinkiläiset maalein 8–1.
KooKoo ratkaisi ottelun jo avauserässä iskemällä kiekon neljästi vierailijoidensa verkkoon.
Isännät mättivät HIFK:n maaliin lopulta seitsemän maalia. 18-vuotiaan Jere Somervuoren maali jäi puolestaan HIFK:n ainoaksi.
KooKoon tehotähtenä hääri Vilmos Gallo, joka mätti tehot 2+3.
Lue myös: Rajua kolausta Lahdessa: Kaksi pelaajaa telottiin peräkkäisissä vaihdoissa
HIFK on ollut tällä kaudella luvalla sanoen surkea vierasjoukkue. KooKoo-tappio oli HIFK:lle jo kymmenes perättäinen vieraskaukalossa. Ruman tappioputken aikana maaliero on karu 4–42.
HIFK on voittanut tällä kaudella vain kaksi ottelua vieraskaukalossa. Joukkueen edellinen vierasvoitto tuli 27. syyskuuta, jolloin se löi TPS:n.
HIFK jatkaa tappion myötä SM-liigan viimeisenä. Neljännen perättäisen voittonsa ottanut KooKoo puolestaan on sarjataulukossa komeasti neljäntenä.
Lauantain SM-liigakierroksen lopputulokset:
Kiekko-Espoo–Ilves 4–3 ja.
Jukurit–Tappara 2–3 ja.
KalPa–Lukko 6–2
KooKoo–HIFK 8–1
Pelicans–Ässät 2–0Sport–TPS 3–1