Helsingin IFK:n päävalmentaja Olli Jokinen linjaa, että tulosta on alettava tulla.

HIFK kyntää jääkiekon SM-liigan jumbona saatuaan 20 ottelusta kasaan vaivaiset 18 pistettä. Helsinkiläisseura pelaa tänään ensimmäisen ottelunsa maajoukkuetauon jälkeen isännöiden Oulun Kärppiä.

MTV Urheilun selostaja Mika Saukkonen esitti ennen ottelun alkua Olli Jokiselle studion väitteen: HIFK:lla on jouluun asti aikaa edes jollain lailla pelastaa tämä kausi tuloksellisesti.

– Totta. Meillä on 14 peliä ennen kuin me lähdemme Spengleriin. Sitten olemme 34 pelin mittarissa. Nyt pitää alkaa tapahtua, "OJ" sanoi.

Jokinen puhui aiemmin syksyllä, että HIFK:n tavoitteena on saada viiden ottelun syklistä yhdeksän pistettä. Sama tavoite on päävalmentajan mukaan loppukauteen asti voimassa.

– Meillä on kahdeksan viiden pelin sykliä. Sillä matematiikalla, jos saisimme yhdeksän, se olisi 90 pisteen kausi. Sillä ollaan ehkä nippa nappa pudotuspeleissä sitten, Jokinen kommentoi hymyillen.

Ottelu Kärppiä vastaan on edennyt HIFK:n kannalta murheellisesti. Oululaisvieraat johtavat kahden erän jälkeen 3–1.