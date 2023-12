Näin Ville Peltonen avaa HIFK:hon liittyvää mysteeriä – avainhyökkääjältä terveiset Liigaan: "Tämä on suoraan sanoen perseestä"

Helsingin IFK on yhä iso mysteeri kotimaan kiekkokaukaloissa.

He tulivat jo valmiiksi vahvan rungon päälle. Heidän lisäkseen punapetojen riveistä löytyi sellaisia nimiä kuten Eetu Koivistoinen , Iiro Pakarinen , Roope Taponen , Juha Jääskä ja Julius Nättinen . Heitä kaikkia saattoi nimittää Liigassa avainpelaajiksi.

Kun runkosarjasta on puolet pelattu, voidaan vetää jo analyysejä siitä, missä Helsingin IFK menee.

– 31 peliä takana ja taidamme olla kolmantena. Iso kuva on ihan kohtalaisella mallilla. Ei ole aihetta tasajalkahyppelyyn tai siihen, että voisimme jotenkin tuudittautua tähän, HIFK:n avainhyökkääjä Eetu Koivistoinen perkaa MTV Urheilulle.

HIFK:n peli ei vakuuttanut syksyn ensimmäisissä otteluissa, vaikka pisteitä tippui sangen mukavaan tahtiin. Kehitystä on tullut, mutta kysymysmerkkejä on jäänyt yhä vellomaan kilpilogoja kantavan joukkueen ylle.

Peltonen viittaa muun muassa siihen, miten pahasti HIFK:n kokoonpano on ehtinyt elämään viime viikkojen aikana. Joukkue on ehtinyt olla muun muassa pahan flunssa-aallon kourissa.

Tehokkuutta ja vahvaa alivoimaa

Peltonen mainitsi keskiviikon Lukko-kotiottelun yhteydessä sen, miten HIFK:n tankit olivat ”aivan tyhjillään”. Jatkuva kokoonpanoralli on näkynyt HIFK:n kiekollisessa pelissä.

– Hyökkääminen menee hirvittävän vaikeaksi, jos syöttölaatu on heikolla tasolla, Peltonen muistuttaa realiteeteista, mitkä ovat näkyneet punapetojen otteissa.

Ailahtelun myötä HIFK on yhä iso mysteeri kevättä ajatellen.

– Uskon, että meillä on tietty perusta olemassa tuolla kaiken pohjilla. Ylivoimassa on potentiaalia, pystymme puolustamaan jämäkästi ja niin edelleen. En ole huolissani, mutta en ole myöskään tyytyväinen. Eikä kukaan muukaan ole, HIFK:n päävalmentaja Peltonen kommentoi joukkojensa tämän hetken isoa kuvaa.

HIFK keräsi alkukauden 31 ottelusta 52 pistettä. Se teki 94 maalia ja päästi 76. Edistyneissä tilastoissa HIFK:n koko kauden maaliodottama on 83,57. HIFK:n toteutuma ja odottama kulkevat lähes käsikädessä. Varsinkin jos mukaan ei lasketa joulukuun alun Oulun peliä, missä HIFK takoi maaleja aivan käsittämättömällä tehokkuudella.

HIFK:n peleissä vastustajien maaliodottama on ollut 72,36, mikä taas on hyvin lähellä toteumaa eli 76 päästettyä maalia.

HIFK:n ylivoima (19,28) sijoittuu tällä hetkellä Liigassa sijalle yhdeksän. Punapetojen alivoima on ollut sen sijaan Liigan parasta (88,51).

– Tärkeää on se, että meillä on koko ajan tieto olemassa siitä, että missä menemme. Kun puhutaan kehittymisestä, se ei koskaan mene luotisuoraan eteenpäin. Aina tulee aaltoliikettä vastaan. Välillä koetaan ei-niin-miellyttäviä kokemuksia, joiden äärellä pitää katsoa oikein kunnolla peiliin. Tuollaiset hetket pitää käsitellä oikein ja ne pitää pystyä kohtaamaan. Tuo on ainoa tapa mennä aidosti eteenpäin, Peltonen pohtii.