Janne Pesonen ehti työskennellä urheilujohtajana vain puolitoista vuotta.
HIFK tiedottaa purkaneensa urheilujohtaja Janne Pesosen sopimuksen yhteisymmärryksessä. Pesonen on ollut viime viikkoina sairauslomalla johtuen selkäleikkauksesta.
– Haluamme kiittää Jannea hänen työstään seuran eteen. Toivotamme Jannelle menestystä ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen, kommentoi HIFK:n toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma.
Pesonen aloitti roolissa vuoden 2024 toukokuussa, kun hän korvasi seuran jättäneen Tobias Salmelaisen.
Seura kertoo uuden urheilujohtajan rekrytoinnin alkavan välittömästi. Toistaiseksi vastuun roolista ottaa työryhmä, johon kuuluvat päävalmentaja Olli Jokinen, seuran neuvonantajaryhmän puheenjohtaja Mika Kortelainen ja toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma.