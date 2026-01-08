Jääkiekon SM-liigaseurojen kalenterivuonna 2025 keräämät pistepotit sisälsivät yllätyksiä.

Liigaviikko perkasi tilastoa tuoreimmassa jaksossaan torstaina. Kärjestä löytyvät 113 pisteellä Lukko ja monen yllätykseksi KooKoo. Kouvolalaisnipun lukemassa hämää se, että se taipui yllättäen Sportille pudotuspelien avauskierroksella viime keväänä loistavan runkosarjan jälkeen. KooKoolla oli myös eniten tehtyjä maaleja (218) kalenterivuonna 2025.

– Onhan tuo KooKoon meno ollut aivan hävytöntä pitkän aikaa, studioisäntä Teemu Niikko toteaa Liigaviikossa.

– Tosi paljon yllätti myös JYPin pistemäärä, koska myöskään JYPistä ei jäänyt viime kauden perusteella oikein mitään muistijälkeä, eikä moneen vuoteen ainakaan mitään positiivista muistijälkeä, hän jatkaa.

Asiantuntija Karri Kivi jakaa tilaston joukkueet karkeasti kahteen osaan. Vasemmalta eli sijoilta 1–8 löytyvät seurat, jotka ovat olleet aloitteellisia ja halunneet tehdä tulosta. Sijojen 9–16 joukkueet ovat olleet arempia ja ottaneet enemmän vastaan.

– Haluammeko me selviytyä vai haluammeko me pärjätä? Kivi kysyy linjakkaasti.

Esimerkiksi Kärppiä (sija 15) hän pitää alistuvana ja sumppuun vetäytyvänä nippuna, mikä hämmästyttää jo suurseurastatuksen takia.

– Kärpät on kilometrien päässä liigan huipulta, Niikko komppaa.

