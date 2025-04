Olli Jokinen paljastaa sokkipäätöksensä syyt – "Tuntuu todella pahalta"

Olli Jokinen nimitettiin perjantaina Helsingin IFK:n uudeksi päävalmentajaksi. Ruotsalaisseura Timrå IK:n aiemmin tällä viikolla jättänyt Jokinen kertoo MTV Urheilulle, miten yllättävä eroprosessi eteni ja mitä ensisuunnitelmia hänellä on uuden pelaajistonsa varalle.

Mitkä ovat päällimmäiset ajatukset HIFK-pestistä?

– Tietysti jollain tapaa iloinen, mutta samaan aikaan helpottunut. Tarkoitus oli, että projektia vietäisiin eteenpäin Ruotsissa. Hienoa että pääsee kotiin ja saatiin asia ratkaistua, mutta ristiriitaiset fiilikset siitä, että joutui pettämään sen yhteisön. Tämä kuuluu kuitenkin lajiin. Nyt tehtiin valinta sen kautta, että se tärkein joukkue eli perhe on tyytyväinen, Jokinen kertoo MTV Urheilulle.

Mikä sai sinut lähtemään näin yllättäen Timråsta?

– Oli raskasta olla kokonainen vuosi erossa perheestä. Vaimo ja nuorin lapsi eivät olleet siellä, emme asuneet yhdessä. Normaali arki ja perhe-elämä puuttui täysin. Varsinkin joulun jälkeen alkoi huomaamaan, että se perheestä poissa oleminen alkoi vaikuttaa omaan tekemiseen ja psyykeen.

– Kausi kun loppui, kävimme keskusteluita kotona ja yritimme löytää mahdollisimman monta ratkaisua siihen, miten edetä. Lopulta tämä oli se ainut oikea ratkaisu: purkaa diili Timrån kanssa ja miettiä sitten, jatkuvatko valmennushommat vai eivätkö ne jatku.

Timrån kannattajat ja pelaajat ottivat yllättävän lähtösi raskaasti. Mitä ajatuksia siitä?

– Totta kai ymmärrän kannattajien pettymyksen. Jos ihmiset eivät olisi pettyneitä, niin sitten siellä ei varmaan olisi mennyt kovin hyvin. Ymmärrän myös pelaajien pettymyksen, koska sinne oli tullut 5-6 uutta pelaajaa, joiden hankinnoissa olin vahvasti mukana.

– Kyse oli vieläpä nuorista pelaajista, joilla on erittäin kirkas tulevaisuus Pohjois-Amerikassa. Totta kai se tuntuu todella pahalta omassa sisimmässä ja omatunnossa, että tein heille, organisaatiolle ja faneille niin sanotusti oharit. Päätös ei kuitenkaan tapahtunut yhdessä illassa.

– Jouduin tekemään koko jääkiekkourani – niin pelaajana kuin valmentajana – kovimman ja ehkä itsekkäimmän ratkaisun, mitä ultimaattisesti voi vain tehdä. Eli jättää työvelvoitteet ja -suoritteet tekemättä, ja lopettaa hommat kesken. Ymmärrän siis täysin sen toisen puolen tuskan ja ärtymyksen.

Purit sopimuksesi Timrån kanssa. Miten prosessi eteni? Pitivätkö ruotsalaislehdissä mainitut summat paikkaansa ja kuka sen maksoi?

– Tässä meni reilu viikko. Keskustelut etenivät omalla vauhdillaan ja kiihtyivät loppua kohden. Seurassa he olivat inhimillisiä ja ymmärsivät, että ihmisiähän tässä vain ollaan.

– Se että mitä kukin joutui maksamaan ja muuta, niin media ei mielestäni ole oikea paikka puhua siitä. Pääsimme yhteisymmärrykseen molemmin tahoin, niin jatketaan niin sanotusti omia teitämme.

Miten koet valmentavasi pelitavan sopivan HIFK:n miehistölle tässä kohtaa?

– Jos haluaa pelata nopeasti, niin pitää olla syöttötaito kunnossa ja jalat käydä. Mikä se pelityyli sitten tulee olemaan, niin se muokkautuu sen mukaan minkälaisia pelaajia meillä on. Tärkeintä on tutustua pelaajiin ennen kuin aloitetaan ja katsoa, mihin suuntaan sitä lähdetään viemään.

– Itse koen, että olen parempi valmentaja kuin Liigasta pois lähtiessäni. Pelitavallisesti kiekolla pelaaminen ja rytmittäminen ovat asioita, joita teimme Ruotsissa aika paljon. Tykkään siitä, että pystymme vauhdilla pelaamaan ja nimenomaan luistelusta pelaamaan. Emme kuitenkaan koko aikaa pelanneet pystysuuntaan, vaan uskon siihen, että peli pitää välillä pystyä myös pysäyttämään ja rytmittämään.

Oletko ehtinyt vielä ajattelemaan joukkueen rakentamista tulevaan kauteen?

– Kaikki on tapahtunut todella nopeasti. Minulla ei ole itselläkään vielä ihan selkeintä kuvaa siitä, ketkä kaikki meillä ovat sopimuksen alla ja muuta. Varmasti viikonlopun ja ensi viikon aikana tulee katsottua enemmänkin mitä miehiä meillä on.

– (Urheilutoimenjohtaja Janne) Pesosen homma on koota joukkue ja hänellä on selkeä visio siitä, minkälaisia pelaajia tarvitaan ja miten he pystyvät toteuttamaan haluamaamme pelitapaa. Tärkeintä on, että pelaajia pitää pystyä kehittämään. Olit sitten 35-vuotias tai 17-vuotias, niin ympäristön pitää olla sellainen, missä kaikki kehittyy.