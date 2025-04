Olli Jokinen HIFK:n peräsimeen – seurapomo ulos

Olli Jokinen on Helsingin IFK:n uusi päävalmentaja, vahvistaa SM-liigaseura verkkosivuillaan. Sopimus on mallia 2+1.

HIFK tiedotti aiemmin perjantaina antaneensa potkut Ville Peltoselle. HIFK kertoo myös vaihtavansa toimitusjohtajaa, kun kaupallinen johtaja Ilkka Kortesluoma hyppää Alexander Sneenin tilalle vt. toimimusjohtajan saappaisiin.

Jokinen, 47, siirtyy HIFK:n peräsimeen ruotsalaisseura Timrå IK:sta, jonka kanssa voimassa ollut sopimus purettiin torstaina. Jokinen valmensi Timråssa vuoden, mitä ennen hän toimi Mikkelin Jukureiden päävalmentajana.

MTV Urheilu uutisoi ensimmäisenä torstaina, että HIFK ja Jokinen neuvottelevat päävalmentajapestistä. Perjantaina osapuolet löivät kättä päälle kaksivuotiselle pahville, jossa on optio yhdestä lisävuodesta.

– Itselleni tärkeä asia on pelaajien kehittäminen. Haluan, että jokainen yksilö iästä riippumatta kehittyy kauden aikana. Ainoastaan sitä kautta joukkueesta tulee parempi, Jokinen sanoo HIFK:n tiedotteessa.

Jokinen, joka pelasi urallaan yli 1200 runkosarjaottelua NHL:ssä ja yli 150 ottelua Leijonissa, omaa vahvan HIFK-taustan. SM-liigassa Jokinen pelasi HIFK:n ja KalPan riveissä yheensä 109 ottelua.

– Jokainen tietää, että HIFK:lla on erityinen paikka sydämessäni. Seuran historia on huikea ja on kunnia-asia saada olla kehittämässä tarinaa myös penkin tällä puolella. Siinä missä moni puhuu haasteista, minä näen suuria mahdollisuuksia ja olen todella innoissani, Jokinen lisää.

Kannanotto kohuihin

Toimitusjohtajan paikalta syrjään astuva Sneen ehti toimia pestissään vuoden verran. Tilalle nimitetty Kortesluoma otti heti tiedotteessa kantaa HIFK:n ympärillä velloneisiin kohuihin.

– Otan työn vastaan nöyränä mutta nälkäisenä. Tunnen organisaation hyvin ja minulla on hyvä kuva siitä, missä olemme vahvoja ja missä meidän pitää parantaa, Kortesluoma kommentoi.

– Ensimmäisenä asiana haluan kuitenkin viedä loppuun jo aloitetut selvitykset viime aikojen kohuihin liittyen. Tulen keskustelemaan eri tahojen kanssa ja etsimään ratkaisuja.

HIFK:n SM-liigakausi 2024-25 oli synkkä. Joukkue sijoittui runkosarjassa neljänneksi, mutta putosi puolivälierissä SaiPalle. HIFK-fanit osoittivat jo kesken kauden mieltään vaatien Peltosta ulos ja voimakkaimmin pudotuspeleissä.