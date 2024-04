Olli Jokiselta suoraa tekstiä uudesta pestistään – haluaa Jukureilta vastauksen mysteeriin

Timrå julkisti tänään maanantaina, että Jokinen astuu seuran päävalmentajaksi seuraavat kaksi kautta kattavalla sopimuksella, johon sisältyy optio lisävuodesta. Työt seurassa käynnistyvät virallisesti toukokuussa ja Jokinen on muuttamassa Ruotsiin heinäkuun lopussa.

Jokisen mukaan sopimus Timrån kanssa varmistui tammi-helmikuun vaihteessa. Mikkelin Jukureissa kiitettävää työtä tehneen luotsin pöydällä riitti muitakin varteenotettavia vaihtoehtoja.

– Olen siinä mielessä onnellisessa asemassa, että vaihtoehtoja oli. Mutta kun kävimme Timrån kanssa monet keskustelut, sieltä sai oikeanlaisen fiiliksen kaikista palasista, mitä seura haluaa, minkälaista valmentajaa he haluavat ja millainen heidän visionsa on. Kaikki tärkeät asiat, jotka itselleni merkkaavat tosi paljon, kohtasivat Timrån kanssa. Lopullinen päätös ei ollut hirmuvaikea, Jokinen ruotii MTV Urheilulle.

Hän iskee pyydettäessä kernaasti kiinni tarkempiin osatekijöihin.

– He haluavat saada arjesta urheilullisempaa. He haluavat pelaajien kehitystä ja että sitä juttua, mitä on tehty Jukureissa kolmisen vuotta, tuodaan sinne.

– Itseäni motivoi tosi paljon, että Timrå haluaa voittaa. Valmentajalle on aina aika houkuttelevaa päästä organisaatioon, joka uskaltaa puhua siitä, että voittaminen on heidän unelmansa ja tavoitteensa.

"Kolme–neljä NHL-tason pelaajaa"

Siitä, että Jokisella olisi ollut kysyntää esimerkiksi Sveitsiin, on hänen mielestään turha puhua.

– Minun mielestäni SHL on Euroopan paras, urheilullisin ja vaativin sarja ja NHL:stä seuraava taso. Vaikken ole AHL:ää itse kolmeen vuoteen nähnyt, taaksepäin katsoessani SHL menee minun kirjoissani edelle. SHL on nimenomaan pelillisesti sellainen sarja, joka itseäni kiinnostaa.

Jokinen huomauttaa, että SHL:ssä seurat ovat pelimerkeiltään lähtökohtaisesti varsin samalla viivalla, SM-liigaa tunnetusti edellä.

– Pelaajabudjeteissa ei ole mitään 50 pinnan eroja, vaan kaikilla seuroilla on aika samat budjetit. Kilpavarustelu on jollain tapaa aika samanlaista. Se, että seuroilla on siellä enemmän euroja käytössä, tarkoittaa myös sitä, että siellä on erittäin paljon hyviä pelaajia.

– Timrånkin joukkueessa on pelaajia, jotka ovat pelanneet NHL:ssä, KHL:ssä ja Sveitsissä. Jos katsoo hyökkäystä, mikä viime kaudelta jää, minun kirjoissani siellä on kolme–neljä NHL-tason pelaajaa. Sitä ei välttämättä Suomessa ainakaan joka joukkueessa ole.

"Täysin eri lähtökohta"

Jokinen tiedostaa erittäin hyvin lähtöasemiensa Timråssa eroavan huomattavasti siitä, mitä ne olivat SM-liigan pienen budjetin seuroihin lukeutuvassa Jukureissa. Mikkelissä urheilullisia menestyspaineita ei pahemmin ollut.

– Nyt sen sijaan puhutaan oikeasti mestaruuden voittamisesta. Sellaisesta joukkueesta, joka on tehnyt hissiliikettä SHL:n ja Allsvenskanin välillä mutta ollut kaksi viimeistä vuotta pudotuspelijoukkue. Se on valmennuksellisesti täysin eri lähtökohta kuin Mikkelissä odotusten suhteen.

Jokisen sanoin Timråssa ei myöskään "tarvitse missään nimessä lähteä nollasta".

– Siellä on tehty paljon hyviä asioita jo ennen minua, ja joukkue on hyvässä tilassa. Pelaajat ovat oppimishaluisia ja innostuneita. On aika hyvä yhtälö lähteä työstämään uutta.

Valmentaminen itsessään ei Jokisen filosofiassa sinänsä muutu Ruotsiin siirryttäessä. Jokinen haluaa, että tulevaisuuteen katsominen on läsnä päivittäin, ja luvassa on paljon samaa kuin Jukurien railakkaassa, luisteluvoimaisessa sapluunassa. Peliäkin opiskeleva valmentaja pyrkii silti tuomaan mukaan myös sellaista, mitä Jukureissa ei kovin usein nähty: kiekon hallintaa ja taloudellisempaa pelaamista.

– Sellaisia juttuja varmasti pystyy niin sanottuun pakettiin tuomaan lisää.

"Ei voi missään nimessä olla tyytyväinen"

Jukurien pelissä taloudellisuus ei varsinaisesti korostunut ja hitaammat rytmit tapasivat loistaa poissaolollaan, kun pelaajien luistimet tikkasivat jäätä päädystä toiseen armotonta vauhtia.

Menestystä tuli tiettyyn pisteeseen saakka, mutta mitalipeleihin Jukurit ei aivan yltänyt. Jokinen johdatti ensimmäisellä kaudellaan Jukurit SM-liigan runkosarjassa peräti toiseksi. SM-liigasta tuli seuran ensimmäiset kaksi puolivälieräpaikkaa, CHL:stäkin yksi.

Pelaajat kiistatta kehittyivät huomattavasti enemmän kuin missään vaiheessa Jukurien vuonna 2016 käynnistyneen Liiga-historian aikana. Jokinen sai uskoa, että hänen alaisuudessaan käytetyillä malleilla motivoitunut pelaaja pystyy kehittymään, on hän sitten 17- tai 42-vuotias.

– Meillä ei missään nimessä ollut huonoja pelaajia, vaan meillä oli erittäin hyviä pelaajia. He eivät kuitenkaan startanneet ruokajonon kärjestä.

– Heitä kehitettiin tiettyyn pisteeseen ja saimme kolmessa vuodessa peli näyttämään tuollaiselta, mitä se parhaimmillaan näytti kolmantena vuotena. Saimmeko me sitä näkyviin joka ilta joka pelissä? Emme saaneet.

– Haluat peliin rytmiä ja kiekon olevan aina omalla joukkueella, mutta välillä tulevat lainalaisuudet vastaan.

Jokinen on pettynyt. Hän korostaa, että kyse on tulosurheilusta. Hänelle joka kausi, jolloin oma joukkue ei nosta kannua, on pettymys.

– Tänäkin vuonna pitäisi olla yksi joukkue Liigassa, joka on tyytyväinen tulokseen ja kaikki muut ovat pettyneitä. Kun pelataan mestaruudesta ja sitä ei tule, ei voi missään nimessä olla tyytyväinen.

– Tietysti aina pitää katsoa tuloksen taakse. Ehkä kysymys voisi olla aina sellainenkin, olisiko meidän pitänyt olla siellä, missä me olimme. Olihan meillä paljon hyvääkin siinä, enemmän hyvää kuin huonoa, mutta kun pääset pudotuspeleihin, olet oikeastaan samalla viivalla kaikkien pudotuspelijoukkueiden kanssa eikä runkosarjan sijoituksella ole merkitystä. Sen jälkeen ei kannata selitellä, että meidän materiaalimme ei riittänyt tai sitä tai tätä. Kyllähän se on riittänyt, kun se on riittänyt sinne pääsyynkin.

"Kauden loppubileet alkoivat niin nopeasti"

Tämä maali päätti Olli Jokisen ajanjakson Jukurien päävalmentajana – Julius Hermonen iski Kärpät välieriin jatkoeräosumalla.

Mutta miksi Jukurit putosi avauskauden tavoin puolivälierissä nyt kolmannellakin kaudella? Tällä kertaa mikkeliläiset lähtivät kevään taistoihin runkosarjan viidenneltä sijalta runkosarjanelosta Oulun Kärppiä vastaan.

Kärpät voitti puolivälieräsarjassa ensimmäiset kolme ottelua peräjälkeen. Jukurit onnistui päihittämään Kärpät kahdessa seuraavassa otatuksessa, mutta kuudes peli Mikkelissä meni jatkoerässä Kärpille ja oululaiset jatkoivat välieriin otteluvoitoin 4–2.

– Eka peli meni ohi. En ole vielä saanut vastauksia ja löytänyt syytä, minkä takia me jännitimme niin paljon ja minkä takia se meni ohi. Siihen haluaisin vastauksen. Pelaajilla alkoivat kauden loppubileet niin nopeasti, että en ole vielä ehtinyt käydä pelaajien kanssa henkilökohtaisesti kautta läpi, mutta pitää vielä käydä.

Jokisen arvion mukaan Jukurien olisi pitänyt pelillisen kulun perusteella "pitänyt" voittaa puolivälierissä toinen, kolmas ja kuudes ottelu. Neljännen Jukurit voitti sekä pelillisesti että tuloksellisesti. Viidettä peliä Jukurien ei puolestaan olisi pelillisesti "pitänyt" voittaa, mutta se voitti.

– Jollain tapaa peli riitti, mutta puhutaan tehokkuudesta. Meillä (Konsta) Heleniuksen kenttä pystyi tekemään tulosta. (Jarkko) Immosen kenttä pystyi pelaamaan ja tekemään muutaman maalin. He hoitivat oman roolinsa. Olisimme kuitenkin tarvinneet toisen ja kolmannenkin kentän, että ne olisivat pystyneet saamaan jotakin aikaisiksi.

– Tietysti kyseeseen tulevat myös erikoistilanteet ja maalivahtipeli. Marginaalit menevät pudotuspeleissä aina tosi pieniksi.

"Tulos tai ulos"

Jokisen puhe jatkuu hampaankoloon paloja tuloksellisesti jättäneiden vuosien jälkeen suorana. Timråssa ei hänen sanojensa mukaan "tarvitse enää mennä sen taakse, että hei, meillä oli pieni pelaajabudjetti ja teimme hyvää työtä pelaajien kehityksessä". Kyse on hänen "seuraavasta siirrostaan valmentajana".

– Nyt ei tarvitse jankuttaa pelaajien kehittymisestä, harjoittelusta tai muusta. Nyt mennään sellaiseen sarjaan, jossa se on tulos tai ulos. Se on aivan mahtava juttu ammatikseen tätä työtä tekevänä. Tuollaisiin paikkoihinhan sinä haluat.