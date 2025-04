Nyt puhuu Ville Peltonen – painokas viesti HIFK:n potkuratkaisun jäljiltä

Helsingin IFK ilmoitti perjantaina, että se tekee muutoksia valmentajaosastolleen. IFK ilmoitti ensin, että Ville Peltosen, Samuel Tilkasen ja Marko Ojasen työtehtävät päättyvät seurassa. IFK:n väistyvä päävalmentaja Ville Peltonen kommentoi ratkaisua MTV Urheilulle.

Peltonen, 52, ehti toimia neljän kauden ajan HIFK:n luotsina.

– Tällaiset päätökset kuuluvat joskus tähän tosi vaativaan ammattiin, Peltonen sanoo ratkaisusta MTV Urheilulle, jatkaen:

– Olen todella kiitollinen koko staffille, mikä tuossa on ollut ympärillä. Upeita ihmisiä, jotka ovat tehneet todella ammattimaisesti hommia. Meillä on ollut tosi tiivis porukka, jonka sisällä on vaalinut vahva luottamus toisiimme. Olen kiitollinen siitä sitoutumisesta, mitä pelaajat ovat osoittaneet yhteistä juttuamme kohtaan. Paljon on asioita tehty ja pelaajia on autettu kehittymään, mutta joukkueen tulos ei ole ollut sitä, mitä tahdoimme.

HIFK ei napannut mitalin mitalia Peltosen valmentajajakson aikana. Se oli kertaalleen mukana pronssiottelussa kaudella 2022–23.

– Monen asian pitää mennä nappiin sekä joukkueena että seura- ja organisaatiotasolla, jotta pystyy menestymään. Urheilussa lopulta vain yksi voittaa ja pääsee nostamaan Kanada-maljaa.

– Tärkeä juttu on se, että omatunto on puhdas: kaikki on lyöty peliin. Olemme toimineet hyvin sitoutuneesti ja meillä on ollut hyvä yhteys ja luottamussuhde pelaajiin, Peltonen sanoo.

Peltonen viestii, ettei hänellä jäänyt mitään hampaankoloon seuraa kohtaan. Hän lähettää painokkaan viestin punapetojen fanien suuntaan.

– HIFK, en gång -alltid. Rakas seura, Peltonen ilmoittaa tunteikkaasti.

HIFK tiedotti perjantaina, että Olli Jokinen on joukkueen uusi päävalmentaja. Jokinen teki IFK:n kanssa 2+1-vuotisen sopimuksen.