HIFK:n jättänyt Tobias Salmelainen tylyttää hurjan kohuväitteen: "Olen tosi pettynyt"

HIFK tiedotti tänään torstaina, että Salmelainen on irtisanoutunut toimestaan. Uuden urheilujohtajan rekrytointiprosessi on aloitettu.

– Kiitollinen ja etuoikeutettu olo, kun olen saanut olla HIFK:n urheilujohtajana niin pitkään. Pettymys oli tämän kauden osalta itsellenikin hemmetin rankka. Oli tosi luottavainen olo joukkueeseen ennen pudotuspelejä, sitten se päättyy noin. Se on ollut tosi kova pala nieltäväksi. Raskas pariviikkoinen tässä, kun on prosessoinut kautta ja käynyt sitä läpi. Vetää edelleen tunteet pintaan.

– Fakta on se, että tähän (kauteen) lyötiin paljon kiinni. Itse henkilökohtaisestikin löin sieluni tähän vuoteen. Tiesin, että pitää olla erinomainen jengi, joka voittaa meidät neljä kertaa seitsemästä. Me kohdattiin se vastustaja nyt ensimmäisellä kierroksella. Uskon, että prosessoin tätä tyhjyyden tunnetta vielä hetken aikaa.

– Jos tietäisin, niin se olisi tässä 6,5 vuoden aikana korjattu. Tämä on urheilua. Sarjassa on ensi vuonna 15 muutakin joukkuetta, jotka haluavat voittaa ihan yhtä kovasti. SM-liigassa on helvetin paljon hyviä urheilujohtajia, jotka tekevät työnsä todella pedantisti. Minulla on kova arvostus heitä kohtaan. Sen kanssa kamppailen, että mitä olisin voinut tehdä toisin, että oltaisiin ansaittu enemmän.