Oliver Helander nosti Timanttiliigan onnistumisellaan odotuksia kohti Tokion MM-kisoja. Tommi Evilä muistuttaa haastavasta tilanteesta.

Suomalaisten vaisu keihäskesä sai aimo annoksen piristystä, kun Oliver Helander kiskaisi Brysselin Timanttiliigan kilpailussa kesän parhaansa 83.97.

Helanderin mainio tulos herätti heti myös toiveet menestsyksestä MM-näyttämöllä Tokiossa.

Siitäkin huolimatta, että Helander on tuloksellaan kesän maailmantilastossa vasta sijalla 20.

– Kun mennään finaaleihin, pitää olla valmiudet heittää 82 metriä, jos ajatellaan että kahdeksan sakkiin mennään, Evilä linjaa.

– Jos ajatellaan mitalia, pitää mennä yli 87 metrin.

Helander avasi kautensa jo toukokuussa Dohassa, mutta seuraavaa kilpailua jouduttiin odottamaan pitkälle heinäkuulle. Lähentäjälihaksen vamma piti hänet sivussa kilpailuista.

Kaikkiaan Helander on kilpaillut kesän aikana viidesti. Vähäinen kisakokemus herättää epäilyksiä. Palautuminen nousee Evilän mukaan suureen rooliin Tokiossa, kun karsinta ja finaali heitetään peräkkäisinä päivinä. Palautumisaika jää vähiin.

– Pitäisi ensimmäisellä heitolla saada karsinnassa sellainen tulos aikaan, ettei tarvitsisi hirveästi kuluttaa reserviä. Heittämällä kolme heittoa urku auki, ja alle vuorokausi palautumisaikaa ennen finaalia, niin palautumisen kanssa on varmasti haastetta. Miten paikat kestävät, kun poissaolot kilpailuista ovat olleet loukkaantumislähtöisiä? Asettaa jälleen kerran niitä kysymysmerkkejä.

Palautumisen lisäksi täysipainoisen suorituksen tekeminen on kysymysmerkki.

Evilä näkee Helanderin tilanteessa yhtäläisyyksiä polvileikkauksen jälkeen kisakentille palanneen Wilma Murron tilanteeseen. Murto on paluukisoissaan hypännyt kymmenen ja 12 askeleen vauhtijuoksulla normaalin 16 askeleen sijaan.

Myös Helanderin vauhtijuoksu oli Brysselissä vielä normaalia hitaampaa.

– Se 83.97 tuli aika matlillisella vauhdinjuoksulla. Siinä tekniikka pelitti tosi hyvin.

– Saadakseen generoitua lisää energiaa välineeseen, pitää saada törmäykseen luotua lisää energiaa, eli tuelle pitäisi tulla vähän lujempaan. Sitten ollaan taas siinä tilanteessa, että miten ajoitukset.

Helander on päässyt kesän aikana yli 80 metrin ainoastaan Brysselin kisassa, eli kokemukset pitkistä heitoista ovat vähissä. Juoksuvauhdin lisääminen pidempien kaarien toivossa tuo uusia haasteita tekniseen tekemiseen.

– Se säätö on äärimmäisen vaikeaa tuollaisessa tilanteessa. Jos tulee vähänkin liikaa, se (tekniikka) kertakaikkiaan hajoaa, ei se välity siihen välineeseen ollenkaan. Se on sellaista nuorallatanssia, että kuinka lujaa sille tuelle pystyy tulemaan niin, että se paketti pysyy kasassa.

Kaikesta huolimatta Evilä näkee, että Helanderilla ja myös vasta elokuun alun Kalevan kisoissa kautensa aloittaneella Lassi Etelätalolla on hyvät mahdollisuudet finaaliin. Suomen kolmas edustaja karsinnassa on Eemil Porvari.

Miesten keihäänheiton karsintakilpailu heitetään keskiviikkona 17. syyskuuta. Finaali on vuorossa 18. syyskuuta.