Oliver Helander onnistui vihdoin!

0:57imgOliver Helander kiskaisi kauden parhaansa heti ensimmäisellä yrityksellä Brysselin illassa.
Oliver Helander hetti heti ensimmäisellään tuloksen 80,61 Brysselin Timanttiliigassa. Tulos on miehen kauden paras.

Helander oli ennen Brysselin kisaa heittänyt vain seitsemän mitattua heittoa tällä kaudella. Paras niistä oli ennen tätä kisaa kantanut vain 79,61.

Keihäskisa Brysselissä on kesken. Ensimmäisellä kierroksella nähtiin jo pitkiä kaaria, kun Saksan Julian Weber kiskaisi tuloksen 87,01 ja Keshorn Walcott lukemiin 85,63. Helander oli ensimmäisen kierroksen jälkeen neljäntenä.

