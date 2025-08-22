Oliver Helander onnistui vihdoin!

Oliver Helander hetti heti ensimmäisellään tuloksen 80,61 Brysselin Timanttiliigassa. Tulos on miehen kauden paras.

Katso Helanderin heitto jutun ylälaidan videolta.

Helander oli ennen Brysselin kisaa heittänyt vain seitsemän mitattua heittoa tällä kaudella. Paras niistä oli ennen tätä kisaa kantanut vain 79,61.

Keihäskisa Brysselissä on kesken. Ensimmäisellä kierroksella nähtiin jo pitkiä kaaria, kun Saksan Julian Weber kiskaisi tuloksen 87,01 ja Keshorn Walcott lukemiin 85,63. Helander oli ensimmäisen kierroksen jälkeen neljäntenä.