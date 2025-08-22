Hyvää yötä, Oliver Helander? Mertaranta ja Evilä tylyinä Suomen keihäsmiehistä

Keihäänheittäjä Oliver Helander käy loppukautensa osalta huipputärkeän kilpailun Timanttiliigassa Brysselissä perjantaina.

Viime kaudella EM-pronssia saavuttanut ja tasaiseen tahtiin yli 80 metrin kaaria heittänyt Helander, 28, on ollut vaikeuksissa tänä vuonna. Hän on saanut aikaan yhteensä vain seitsemän mitattua heittoa neljässä kilpailussa, ja paras niistä on kantanut köykäiset 79,61 metriä, sekin jo toukokuussa Dohassa.

Vaikka Helander on Suomen keihäsmiesten MM-rankingissa korkeimmalla (15. sija), hän on suurimmassa vaarassa pudota pois Tokion koneesta, sillä käytännössä kaikki hänen merkittävät näyttönsä ovat viime kaudelta.

Tämän hetken tulosten perusteella Suomen mestari Toni Keränen voi olla käytännössä varma paikastaan Tokiossa. Seuraavana jonossa ovat SM-hopeamies Eemil Porvari (kauden paras 81,55) ja pronssia Espoosta ottanut Lassi Etelätalo (80,06).

Suomen Urheiluliiton (SUL) kriteeri mahdolliselle MM-valinnalle on 78,95 metriä. Sen nelikosta on ylittänyt jokainen. Viimeisten kisanäyttöjen takaraja on sunnuntaina.

Kun Helander yrittää parantaa asemiaan perjantaina Brysselissä, Keränen, Porvari ja Etelätalo edustavat Suomea Ruotsi-ottelussa Tukholmassa viikonloppuna. Vaikka myös Etelätalon ja Porvarin MM-valinta on vielä hyvin epävarma, Helanderilla on eniten todistettavaa.

– Nyt on se viimeinen ja ainoa näytönpaikka, jos hän aikoo muun muassa Lassi Etelätalon kanssa kamppailla kisapaikasta, MTV Urheilun selostaja Antero Mertaranta alustaa Timanttiliiga-kisaa, joka nähdään suorana lähetyksenä MTV Katsomossa.

Oliver Helander heitti SM-finaalissa elokuun alussa vain kahdesti ja jätti kisapaikan.Tomi Natri /All Over Press

Mertarannan ja asiantuntija Tommi Evilän ennakkoarviot Suomen keihäsmiesten menestystoiveista Tokion MM-kisoissa ovat tylyt, valittiin matkalle ketkä tahansa.

– Ei, Mertaranta töksäytti, kun häneltä kysyttiin, onko toivoa olemassa.

– Tämän kauden tulosten perusteella on vaikea kuvitella, että jostain löytyisi räppäisy, jolla heitettäisiin 87 metriä tai yli, hän jatkaa viitaten huimaan tulostasoon maailmalla.

Evilä avaa MM-odotuksia lisää varsinkin erinäisten vammojen takia kaudella vähän heittäneiden Helanderin ja Etelätalon kautta.

– Finaali ja karsinta ovat peräkkäisinä päivinä, siinä on alle vuorokausi aikaa palautua. Katsotaan millaiset ovat heittomäärät, katsotaan vammahistoriaa, niin jos se finaaliin vaadittu heitto ei tule ensimmäisellä, sellaisella rennolla räppäisyllä, niin kyllä yhtälö vaikeutuu, Evilä summaa.

Suora lähetys Brysselin Timanttiliiga-kisasta käynnistyy perjantaina kello 21 MTV Katsomossa. Tarjolla on lisäksi lajikohtaisia extralähetyksiä kello 19.25 alkaen. Pelkästään miesten keihäänheiton keskittyvä lajilähetys alkaa kello 21.15.