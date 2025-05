Oliver Helanderilta vaisu kauden avaus – toiko viimeinen kiskaisu lisää murheita?

Suomen keihäänheittäjän Oliver Helanderin tulostaso Timanttiliigan Dohan osakilpailussa jäi todella vaisuksi, kun hän jäi alle 80 metriin. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilän mielestä Helanderin suoritus jättää kysymysmerkkejä.

Helanderin paras noteeraus kantoi 79,61 metriä ja toi kuudennen sijan. Loistavissa olosuhteissa heitetty kisa toi kaksi uutta nimeä 90 metrin ylittäjiin, kun Saksan Julian Weber sekä Intian Neeraj Chopra ylittivät rajan ensimmäistä kertaa. Helander jäi viime vuonna vain kertaalleen loppukilpailuissa alle 80 metriin ja silloin suomalainen kärsi selkävaivoista.

Dohan kisa oli Helanderille kauden ensimmäinen. Hän on ollut harjoittelemassa itsekseen Portugalissa, mutta saanut etävalmennusta Petteri Piiroiselta, josta tuli suomalaisen valmentaja viime syksynä.

– Toki Piiroinen on yksi parhaista etävalmentajista tässä lajissa. Varmasti sielläkin on valvovia silmiä, mutta mikään ei korvaa henkilökohtaista valmentajaa. Nostaa kysymysmerkkejä hänen prosessistaan. Tulee tässä vaiheessa kautta ja tärkein harjoitteluvaihe käynnissä, Evilä sanoo.

Viime kaudella Helander heitti Dohassa 83,99 ja oli neljäs.

– Trendin kannalta pikkuisen huonoa.

Suomalaisella on ollut myös motivaatiohaasteita.

– Ihan ymmärrettävistä syistä. Paljon on ollut loukkaantumisia ja sitten kun tulee onnistuminen, niin kyllähän se vähän takkia tyhjentää, Evilä toteaa.

Viimeisellä heitolla saattoi tulla lisää huolenaiheita, kun Helanderilla oli hetkellisesti tuskainen ilme kasvoillaan.

– Selkeästi nappasi pohkeesta. Toivotaan, että oli vaan tällainen nyppäisy. Tuohon yhtälöön lisää vielä se, että joutuisi himmailemaan kovemmasta iskevästä harjoittelusta ja vauhtijuoksuharjoittelusta. Se ei ole kauhean hyvä, mutta nyt on kuitenkin kausi laitettu käyntiin.

Timanttiliigan illassa nähtiin myös toinen suomalainen, kun Senni Salminen oli mukana kolmiloikkakisassa. Salminen otti kuudennen sijan 13,90 metrin hypyllään.

– Kun vielä sanoi, että lähtee hyppäämään täydellä vauhdilla, niin on sinänsä aika kova temppu. Osoitti myös sitä, että on itseluottamusta lähteä tekemään hyppäämistä. Se oli hyvä merkki, että pystyi kolmannella tekemään tuloksen 13,90, millä pääsi jatkokierroksille. Itseluottamus on nousussa. Varmasti EM-pronssilla on ollut myönteinen vaikutus. Tuosta on hyvä lähteä jatkamaan, Evilä summaa.

Dohan ilta tarjosi myös sprintteri Shelly-Ann Fraser-Prycen paluun Timanttiliigaan kolmen vuoden tauon jälkeen. Kymmenkertainen maailmanmestari ja kolminkertainen olympiavoittaja oli kisassa neljäs ajalla 11,05. Kisan voitti uudella maailman kärkiajalla 10,92 Jamaikan Tia Clayton.

– Oli hyvässä vauhdissa muiden kanssa. Vaikka ikää on 38 vuotta, niin ei tunnu missään. Pocket rocket (taskuraketti) on kovaa kamaa edelleen, Evilä päättää.

Pääkuvan videolla Helanderin tuskainen ilme viimeisen heiton jälkeen.