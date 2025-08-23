Oliver Helanderilta paljastus ongelmista: "Onneksi jätin kesken"

Oliver Helander oli helpottunut mies Brysselin Timanttiliigan kisan jälkeen.

Tällä kaudella todella suurissa vaikeuksissa ollut Helander heitti ensimmäistä kertaa yli 80 metrin, ja vieläpä kolme kertaa. Hänen parhaansa kantoi lukemiin 83,97.

– Pidemmän tauon jälkeen kauden alku voisi sanoa. Olen ihan tyytyväinen tähän tulokseen. Toivotaan, että tämä riittää Tokioon, Helander sanaili Brysselin kisan jälkeen.

Voit katsoa Helanderin Brysselin kisan parhaan heiton jutun ylälaidan videolta.

Helander oli heittänyt vain seitsemän mitattua heittoa neljässä kilpailussa ennen Brysselin onnistumista. Edellisen kerran mies nähtiin Kalevan kisojen finaalissa, josta hän käveli pois kesken kilpailun. Syykin jäi silloin vielä täysin mysteeriksi. Nyt Helander paljasti, mikä häntä on vaivannut.

– Minulla on ollut lähentäjän kanssa aika paljon ongelmia. Alkukesästä tuli pieni repeämä siihen ja sitä kuntoutettiin. Se tuli kuntoon, mutta alkoi taas oireilemaan Kalevan kisoissa. Piti jättää kisa kesken, mutta onneksi jätin kesken, ettei tullut isompaa vammaa, Helander kertoi.

Hänen kehonkielensä on ollut aikaisemmissa kilpailuissa epävarma. Nyt tilanne oli täysin toinen.

– Nyt pystyin heittämään täydellä teholla, tästä on kyllä hyvä jatkaa, Helander sanaili tyytyväisenä.

Täysin nappiheittoja Brysselissäkään ei vielä heittäjän itsensä mukaan nähty.

– Sanoisin, että semmoista ok tekemistä. On siinä vielä kehitettävää, mutta näin pidemmän tauon jälkeen ihan hyvää tekemistä kuitenkin, Helander tuumaili.

Helander on nyt antanut näyttönsä Tokion MM-kisoja ajatellen. Hän nousi tuloksella 83,97 Suomen tämän kauden tilaston kärkeen. Hänen takanaan ovat Toni Keränen 82,26 ja Eemil Porvari 81,55, jotka molemmat heittävät Ruotsi-ottelussa. Viikonlopun maaottelussa heittää myös Lassi Etelätalo. Tokioon lähtevä kolmikko valittaneen jutussa mainittujen heittäjien kesken. Helander osoitti lähes 84-metrisellään olevansa vahvoilla.

– Toivottavasti valitaan Tokioon. Kyllä minä sanoisin että olen valmis. Siitä lähetään heittämään vähän pidemmälle, Helander suunnitteli.