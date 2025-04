Autoleasing yleistyy – nämä ovat plussat ja miinukset

Henkilöautojen yksityisliisaus on kolminkertaistunut, valtaosa leasingistä yhä työsuhdeautoja.

Autojen leasing eli liisaus on yleistymässä Suomessa, kun täyssähköautojen osuus kasvaa, arvioi Autoliiton Pasi Nieminen. Vaikka moni suomalainen ostaa nykyisin polttomoottoriautoja käytettyinä, uusien autojen kaupassa täyssähkö etenee.

– Meillä Autoliitossa on se käsitys, että suomalaiset ovat valinneet leasingin nimenomaan käyttövoimasiirtymän yhteydessä, sanoo yksityisautoilijoiden etujärjestön toimitusjohtaja Nieminen.

– Kun käyttöön tulee uutta tekniikkaa, leasing tuo varmuutta siitä, että uuden tuotteen tekniikan haasteet tai ylläpitokustannukset eivät aiheuta kuluttajalle ikäviä yllätyksiä, hän täydentää.

Leasing tarkoittaa sitä, että auto vuokrataan käyttöön tietyksi ajaksi ja tietyllä kuukausimaksulla.

9:43 Ostaako vaiko eikö ostaa sähköautoa? Haastattelussa Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio ja Synergin toimitusjohtaja Antti Hämmäinen.

Yksityisliisaus kolminkertaistunut

Vaikka henkilöautojen yksityisliisaus on edelleen Suomessa melko vähäistä, se on kuitenkin kolminkertaistunut verrattuna viime vuosikymmenen loppuun. Yksityisliisaus onkin noussut suhteessa enemmän kuin työsuhdeliisaus.

Viime vuonna jo noin 70 prosenttia kaikista yksityisleasing-autoista oli täyssähköautoja.

Valtaosa leasingistä on meillä silti edelleen yritysliisausta, siis työsuhdeautoja. Yritysleasingin osuus koko Suomen henkilöautomarkkinasta oli viime vuonna noin 30 prosenttia. Kun siihen lisätään yksityisleasingin runsaat kolme prosenttia, yhteinen osuus on kolmannes uusien pikkuautojen markkinasta.

Tosin liisatut autot eivät ole olleet perinteisesti pieniä, vaan henkilöautojen isommasta ja kalliimmasta päästä. Tähän on kuitenkin äskettäin tullut muutosta, kertoo Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta.

– Esimerkiksi yritysleasingillä otetaan nyt kaikkien hintaluokkien autoja. Saataville on tullut edullisia täyssähköautoja, jotka ovat jo suosittuja yrityspuolella. Edullisempia täyssähköautoja ei ole ollut aiemmin tarjollakaan, vertaa autoalalla toimivien jäsenyritysten etuja ajavan keskusliiton toimitusjohtaja Lausala.

Ennakoi arvonlasku

Mikä liisauksessa sitten houkuttelee, mitkä ovat sen edut? Entä sen riskit?

– Leasing on ollut yksi keino poistaa ostamisen tai käyttövoiman vaihtamisen este. Leasing on tuonut sen vaihtoehdon, että joku muu kantaa riskin auton arvonlaskusta. Polttomoottoreillakin arvon alenema on ollut noin puolet kaikista autoilun kuluista uudehkoilla autoilla, Nieminen sanoo.

– Leasingissa pystyt tietämään kuukausittain maksettavan hinnan. Monesti siihen sisältyvät kaikki huollot, samoin siihen voi kuulua renkaiden uusiminen. Lisäksi leasing-yhtiö voi pystyä tarjoamaan autoon vakuutukset samaan pakettiin.

Merkitystä on silläkin, paljonko autolla ajetaan.

– Se, että leasing on hyvä vaihtoehto, ei välttämättä edellytä, että autolla ajetaan paljon. Voi olla jopa päinvastoin: liisaus saattaa olla järkevämpi, jos et aja kovin paljon.

Leasingin miinuspuoli on Niemisen mukaan se, että kuluttaja on tavalla tai toisella sidottu tehtyyn sopimukseen.

– Saattaa tulla tilanne, jossa auton käyttötarve muuttuu, esimerkiksi perhe kasvaa. Tai oma taloudellinen tilanne muuttuu siten, että edullisempikin auto olisi riittävä. Voi olla, että on mahdollisuus vaihtaa autoa kesken leasingin, mutta se riippuu tehdyn sopimuksen ehdoista.

Autoja liisaavat yritykset eivät myöskään kanna riskiä arvonlaskusta ja remonteista ilmaiseksi: näiden osuus on arvioitu mukaan liisauksen hintaan.

6:25 Onko sähköautojen korjauskuluja syytä pelätä?

Keskihinta liki 49 000 euroa

Millainen on tyypillinen auton yksityisliisaaja Suomessa?

– Uudet autot myydään käytännössä suuremmissa kaupungeissa. Eniten autoja rekisteröidään siellä, missä on hyvin toimeentulevia ihmisiä. Kyllä liisaajatkin ovat pääosin siellä, Nieminen makustelee.

Lausala kertoo, että viime vuonna kaikkien uusien henkilöautojen keskihinta oli Suomessa hieman alle 49 000 euroa.

– Tuo hinta on korkea osin siitä syystä, että täyssähköautojen osuus uusista rekisteröinneistä on melko tuntuva, siis kolmannes.

Autojen leasingiin erikoistuneen Ayvens Suomen toimitusjohtaja Anssi Rinne kommentoi sitä, miksi leasing ei ole meillä suhteessa yhtä suurta kuin se on Pohjolan naapurimaissamme.

– Yritysleasingin autovalikoimat muihin Pohjoismaihin verraten ovat ihan vertailukelpoisia, mutta yksityisleasingin osalta olemme takamatkalla. Tähän on vaikuttanut yksinkertaisesti tarjonnan puute. Myöskään asiakkaiden tuotetuntemus ei ole Suomessa vielä muiden Pohjoismaiden luokkaa.

Kotitalouksien yksityiselle haltijalle ensirekisteröidyistä henkilöautoista kuutisen prosenttia hankitaan leasingilla.

Rinne osaa kertoa viime vuoden tarkemmat luvut. Yksityishenkilöt liisasivat uusia henkilöautoja Suomessa viime vuonna 2 200 kappaletta. Firmat puolestaan tekivät uusien henkilöautojen liisauksia työsuhdeautoiksi 15 570.

10:24 Ikääntyvä autokanta vaarantaa liikennettä. Huomenta Suomen vieraina Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisesta vastaava johtaja Kristian Hiljander ja Autoalan Keskusliitto ry:n toimitusjohtaja Tero Lausala.