Harva asia vetää vertoja kesäreissulle 11-metrisen matkailuauton ratissa – "Lähes jokaisella pysähdyspaikalla joku tuli ihmettelemään ja ihastelemaan"

2:45

No nyt on matkailuautossa näköä ja kokoa! Teppo vuokrasi kesälomareissulleen yli 11 metriä pitkän Monaco Dynasty Roadmaster -matkailuauton vuosimallia 1994. Katso videolta, miten hulppeasta ajoneuvosta on kyse ja millaisia haasteita sillä liikkumiseen liittyy. Kuvat: Teppo Vesalainen