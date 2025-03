Mitä kuljettajan pitää huomioida, jos ei ole ennen ajanut pakettiautoa?

Pakettiauton kuljettajalta edellytetään rauhallisuutta, auton erityispiirteiden tiedostamista ja hyvää ennakointitaitoa.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Mitä pitää huomioida, kun aiemmin vain henkilöautolla ajanut hyppää pakettiauton rattiin?

Vastaus: Varsinkin isompien pakettiautojen ajaminen eroaa hyvin paljon henkilöautolla ajamisesta, vaikka niiden ajaminen onkin mahdollista B-luokan ajokortilla. Olennaista on kuitenkin huomata, että ulkoisesti pakettiautolta näyttävä ajoneuvo saattaakin olla rekisteröity myös kuorma-autoksi. Näin on, jos sen luokittelumassa on suurempi kuin 3 500 kg. Kuorma-auton kuljettamiseksi tarvitaankin sitten, autosta riippuen, C1- tai C-luokan ajo-oikeus.

Kuvan merkki kieltää kuorma-autolla ajon lisäksi myös pakettiautolla ajamisen.Teppo Vesalainen

Pitkällä akselivälillä varustettu auto oikaisee totuttua enemmän

Pitkän akselivälin vuoksi pakettiauton takapyörät oikaisevat käännyttäessä huomattavasti henkilöautoa enemmän. Kuljettajan on seurattava tilannetta peilistä.

Ahtaisiin paikkoihin ajettaessa kannattaa lähestymissuunta miettiä huolellisesti. Esimerkiksi porttiaukkoon on monesti helpompi kääntyä vasemmalle kuin oikealle, koska kaistan yli käännyttäessä auton ehtii saamaan suoraan ennen kapeaa kohtaa.

Ahtaaseen porttiaukkoon kääntyminen on helpompaa, kun se tehdään lähestymissuunnasta katsottuna vasemmalle.Teppo Vesalainen

Peräylitys liikkuu yllättävään suuntaan

Peräylitys – eli takapyörien jälkeinen osa autoa – siirtyy päinvastaiseen suuntaan kuin minne auto kääntyy.

Pakettiautoa ei kannatakaan pysäköidä tien varteen sellaiseen kohtaan, missä peräylityksen vierellä on lyhtypylväs, liikennemerkki tai vastaava. Mikäli pakettiauton eteen ja taakse pysäköidyt muut autot pakottavat liikkeelle lähdettäessä kääntymään jyrkästi, ottaa peräylitys herkästi kiinni pylvääseen. Vastaavasti peräylityksellä huitaisee helposti myös viereen pysäköityä autoa ajoväylään nähden kohtisuorassa olevasta pysäköintiruudusta lähdettäessä.

Kuljettajan kääntyessä tiukasti vasemmalle, liikkuu auton peräylitys oikealle. Pysäköintipaikka tulisi valita niin, ettei peräylityksen liikeradalla ole valopylväitä tai muuta vastaavaa.Teppo Vesalainen

Korkeus saattaa yllättää kokemattoman

Pakettiauton katto on usein huomattavasti ohjaamon kattoa korkeammalla. Näin ollen pakettiauto ei välttämättä mahdu kaikkiin pysäköintihalleihin tai autotalliin.

Monet pysäköintihallit ovat liian matalia varsinkin korkeammille pakettiautoille.Teppo Vesalainen

Petollisia korkeaan autoon tottumattomalle ovat myös erilaiset lipat ja katokset rakennusten ovien kohdalla sekä matalalla olevat parvekkeet.

Lukuisia paketti- ja matkailuautoja on kolhittu vuosien varrella kuvan kaltaisiin lippoihin tai ulkoneviin parvekkeisiin.Teppo Vesalainen

Peilien käyttö tärkeää – ajosuunnasta riippumatta

Kuljettajan on tärkeää seurata aktiivisesti molempien puolien sivupeilejä hahmottaakseen ison auton liikeradat ja välttyäkseen osumilta. Tämän lisäksi pitää peilien käyttö hallita myös peruutettaessa.

Oikaisua ja peräylityksen liikkeitä on seurattava tarkasti sivupeileistä.Teppo Vesalainen

Auton taakse ja rinnalle jäävät katveet, joihin kuljettajan on monesti mahdotonta havainnoida. Kuljettajan on tiedostettava tämä ja pyrittävä ennakoimaan tilanteiden kehittyminen. Mikäli pakettiautossa on peruutus- tai muita kamerajärjestelmiä, on tärkeää opetella hyödyntämään myös niitä katveiden eliminoimiseksi.

Peruutettaessa on kiinnitettävä huomiota peilien lisäksi myös auton nokan sivuttaisliikkeisiin aina, kun autoa samanaikaisesti käännetään. Aivan auton vieressä oleva matala betoniporsas tai tolppa jää tällaisessa tilanteessa helposti korkealla istuvalta kuljettajalta huomaamatta.

Kun autoa peruutetaan ja käännetään, liikkuu sen nokka sivusuunnassa yllättävän paljon. Kuljettajan pitää olla tarkkana.Teppo Vesalainen

MTV