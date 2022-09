Ole tarkkana, jos tilaat siivous-, remontti- tai muita palveluita tältä firmalta – "Työstä kannattaa maksaa vasta kun se on tehty"

Tyypillisissä ongelmatilanteissa yritys on vaatinut ennakkomaksua, mutta palvelun toteutuksessa on ollut puutteita tai palvelu ei ole toteutunut lainkaan. Yritykseen on vaikea saada yhteyttä, mikä on KKV:n mukaan äärimmäisen ongelmallista esimerkiksi silloin, jos tilattua muuttoautoa ei kuulu tai asiakas odottaa kotona asentajaa, joka ei tulekaan.