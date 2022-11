Kuluttaja-asiamies kaipaa korjausta verkkokauppojen vitsaukseen – myyjät peruneet tilauksia lainvastaisin perustein: "Kuluttajalle kohtuutonta"

Kuluttaja-asiamies syynäsi verkkokauppojen sopimusehtoja

– Myyjän on huolehdittava siitä, että jos tuote on loppu, sitä ei myöskään ole mahdollista ostaa. Tehty tilaus on sopimus, joka sitoo molempia osapuolia ja kuluttajalle on kohtuutonta, jos hän ei voi luottaa siihen, muistuttaa kuluttaja-asiamies Väänänen tiedotteessa.