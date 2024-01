KKV varoittaa: Harkitse tarkkaan ennen kuin asioit tämän yrityksen kanssa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttajaneuvontaan on viraston mukaan tullut useita kymmeniä yhteydenottoja koskien muuttoja, remontteja ja muita kodin palveluita tarjoavaa Hero 24 Oy:tä.

Millaisia ongelmia kuluttajilla on ollut Hero 24:n kanssa?

KKV kertoo tiedotteessaan, että tyypillisesti kuluttajan valitus on koskenut sitä, että yritys on peruuttanut tilatun palvelun, muttei kuitenkaan ole palauttanut kuluttajalle tämän palvelusta ennakkoon maksamaa hintaa. Lisäksi peruutuksesta ei välttämättä ole ilmoitettu kuluttajalle lainkaan, vaan tilanne on selvinnyt vasta, kun esimerkiksi asentaja ei olekaan saapunut paikalle sovittuna ajankohtana.