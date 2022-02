Älä haksahda tähän autopalveluun – voit saada kalliin yllätyslaskun, vaikka et olisi painanut tilausnappia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) varoittaa Carspy.fi-sivustosta, jonka taustalla on latvialainen Nordweb SIA -yritys. Yhtiö markkinoi suomenkielistä auton hinta-arviopalvelua, jota monet kuluttajat ovat luulleet maksuttomaksi, vaikka sen todellinen hinta on 249 euroa.

Tyypillistä on, että palvelun hintaa ei ole kerrottu esimerkiksi sosiaalisen median mainoksissa. Arvion on saanut jättämällä rekisterinumeron sekä sähköpostiosoitteen, ja tilausvaiheessa palvelun maksullisuudesta on saatettu kertoa esimerkiksi hyvin pienellä tekstillä.