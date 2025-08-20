Leivänpaahtimessa sähköiskun riski

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa sivuillaan leivänpaahtimen sähköiskuriskistä.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Black + Deckerin leivänpaahtimen sähköiskuriskistä.
Kyseessä on leivänpaahdin irrotettavilla leipäkoreilla kahdelle viipaleelle.
Kärkkäisellä myydyn BXTOA900E-mallisen leivänpaahtimen irrotettavan leipäkorin metallirunko saattaa koskettaa paahtimen sisällä olevia jännitteistä lämmitysvastuksia silloin, kun leipäkoria asetetaan leivänpaahtimeen ja aiheuttaa siten sähköiskun.
Lue myös: Tärkeä yksityiskohta leivänpaahtimesta jäänyt monilta huomaamatta
Leipäkori on metallinen, ja siinä on muovinen kahvaosa, mutta metallikehikko on helposti kosketeltavissa.
Tukesin mukaan tuotteen käyttöohjeesta puuttui myös useita vaadittavia käyttövaroituksia sekä suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet.
Markkinoilta poisto
Tuotteelle suoritetaan markkinoilta poisto.
Tukesin yhteydenoton jälkeen yritys on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin ja ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta jälleenmyyjillä olevat myymättömät tuotteet saadaan kerättyä takaisin.
Lue myös: Merkit, jotka paljastavat sähkölaitteesi vikaantuneen – älä haksahda tähän kuvitelmaan!
Tuotteelle ei kuitenkaan ole määrätty takaisinvetoa.
Vastuuyritys Tura Scandinavia AB:ltä saa lisätietoa toimintaohjeista ja tuotteen aiheuttamasta vaarasta.
Lue myös: Tukes: Poista tämä laturi heti käytöstä!
Katso myös: Millaisia ovat Tullin ja Tukesin narauttamat vaaralliset tuotteet?
3:29Kemikaalivaarallinen padel-maila ja bakteereja sisältävä saippuakuplalelu – miten tuotteiden turvallisuutta valvotaan?
Lue uusimmat lifestyle-artikkelit!
Lähde: Vaarallisettuotteet.fi