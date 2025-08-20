Leivänpaahtimessa sähköiskun riski

e47ab534-9d16-4a13-9eed-85c7e08dcb24_ES9600090B-1
Leivänpaahtimessa on sähköiskun vaara.Tukes
Julkaistu 20.08.2025 08:35

Hannakaisa Taskinen

hannakaisa.taskinen@mtv.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa sivuillaan leivänpaahtimen sähköiskuriskistä.

Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Black + Deckerin leivänpaahtimen sähköiskuriskistä.

Kyseessä on leivänpaahdin irrotettavilla leipäkoreilla kahdelle viipaleelle.

Kärkkäisellä myydyn BXTOA900E-mallisen leivänpaahtimen irrotettavan leipäkorin metallirunko saattaa koskettaa paahtimen sisällä olevia jännitteistä lämmitysvastuksia silloin, kun leipäkoria asetetaan leivänpaahtimeen ja aiheuttaa siten sähköiskun.

Leipäkori on metallinen, ja siinä on muovinen kahvaosa, mutta metallikehikko on helposti kosketeltavissa.

Tukesin mukaan tuotteen käyttöohjeesta puuttui myös useita vaadittavia käyttövaroituksia sekä suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet.

Markkinoilta poisto

Tuotteelle suoritetaan markkinoilta poisto. 

Tukesin yhteydenoton jälkeen yritys on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin ja ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta jälleenmyyjillä olevat myymättömät tuotteet saadaan kerättyä takaisin. 

Tuotteelle ei kuitenkaan ole määrätty takaisinvetoa.

Vastuuyritys Tura Scandinavia AB:ltä saa lisätietoa toimintaohjeista ja tuotteen aiheuttamasta vaarasta.

3:29imgKemikaalivaarallinen padel-maila ja bakteereja sisältävä saippuakuplalelu – miten tuotteiden turvallisuutta valvotaan?

Lähde: Vaarallisettuotteet.fi

