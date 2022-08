Urheilukauppa XXL laittoi kajakin kovaan alennukseen, mutta alle unohtunut vanha hintalappu herättää kysymyksiä

Lahden XXL-myymälässä keskiviikkona vieraillut Harri Koponen hämmästyi, kun 25 prosentin alennuksessa olleen kajakin tarjoushintalapun alta näkyi jotain sinne kuulumatonta. Uusi tarjouslappu oli nimittäin lätkäisty telineeseen vanhan hintalapun päälle, ja alta näkyi hinta, jolla tuote on aiemmin ollut myynnissä.

Kysyimme XXL Sports & Outdoor Oy:n toimitusjohtajalta Pasi Lämpsältä, mistä oikein on kyse. Hänen mukaansa aiempi hinta, 399 euroa, on ollut myös tarjoushinta.

– Kyseisen tuotteen XXL-hinta on ollut 499 euroa 26. kesäkuuta alkaen, minkä jälkeen tuote on ennen nyt käynnissä olevaa kampanjaa ollut kampanjahinnoiteltuna kahteen eri otteeseen, Lämpsä kertoo MTV Uutisille.

Lämpsän mukaan taustalle jääneessä materiaalissa on vanha kampanjahinta.

Lämpsän mukaan "XXL-hinta" on tuotteen sen hetkinen hinta, joka voi kampanjahintojen tavoin vaihdella sesongin aikana muun muassa kilpailijahinnoittelusta, kuluttajakysynnästä ja tuotesaatavuudesta riippuen.

– XXL noudattaa aina voimassa olevia hinnoittelulakeja ja -määräyksiä. Näin on toimittu myös tässä tapauksessa, Lämpsä sanoo.

Mikä sitten on ollut tuotteen XXL-hinta ennen 26. kesäkuuta? Miksei vanhaa 399 euron hintaa ole mainostettu vanhassa lapussa hyvänä tarjouksena, mikäli se sellainen on ollut?

– Tuotteen XXL-hinta on ollut myös ennen 26.6. 499 euroa. Tuotetta on kampanjoitu ennen ja jälkeen 26.6., mikä on täysin normaalia, Lämpsä selventää.