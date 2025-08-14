Näitä tuttuja kasveja ei saa jatkossa enää kasvattaa pihoilla

Valkopajuangervoa ja etenkin viitapihlaja-angervoa ei saa enää jatkossa kasvattaa pihoilla.

Edellä mainitut angervot ovat suomalaisilta pihoilta ja puistoista tuttuja kasveja, mutta nyt niistä tulee lainsuojattomia. Ne nimittäin luokitellaan Suomessa haitallisiksi vieraslajeiksi.

Kyseisille kasveille annettiin vuonna 2023 kahden vuoden siirtymäaika, ja se päättyy perjantaina 15. elokuuta.

Sen jälkeen niiden maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kiellettyä. Vieraslajiasiantuntija Markus Seppälän mukaan näistä alun perin koristepensaiksi hankitusta kasveista on tullut hallitsemattomia.

– On huomattu, että ne lähtevät hyvin innokkaasti tonttien ulkopuolelle ja metsän reunoihin leviämään. Siellä ne tukahduttavat arvokasta lajistoa, Seppälä kertoo.

Lajit ovat päätyneet Suomeen Seppälän mukaan yleensä niin, että ne on varta vasten ostettu ja istutettu pihoille ja parkkipaikkojen laidoille. Nyt niistä halutaan eroon. Valvontaa hoitavat alueelliset ELY-keskukset.

– Useimmat suomalaiset ymmärtävät, mikä merkitys näillä on suomalaiselle luonnolle. Pahimmassa tapauksessa viranomaiset voivat asettaa uhkasakkoa torjuntatyölle tai tilata urakoitsijan tekemään torjuntatyön, josta tulee sitten lasku maanomistajalle. Tällainen hallintopakkomenettely ei ole ollut Suomessa vielä tarpeen, Seppälä kertoo.

Suomessa on yhteensä 15 haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltua kasvia.

Esimerkiksi listalla oleva japanintatar voi pahimmillaan tunkeutua rakennusten perustuksiin ja seiniin. Suomessa tavataan monissa paikoissa edelleen myös kurtturuusua ja jättiputkea, vaikka niiden kasvatus on ollut kiellettyä jo vuosikausia.

