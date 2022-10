Oikeusasiantuntijalta viiltävä huomio Pasi Mustosen tapauksesta – tutkinnassa isoja uhkakuvia: "Kenen maksettavaksi tämä lasku jää?"

Rauste on ollut mukana viidessä valmentajaan kohdistuneessa eettisten periaatteiden rikkomista koskevassa kurinpitoasiassa. Rausteen mukaan neljässä niistä valmentajalle ei ole koitunut seuraamuksia.

– Asian osapuolilla on ollut kyvyttömyys kommunikoida keskenään, kun se asia on ollut tapahtumassa. Esimerkiksi tässä jääkiekkotapauksessa asiat ovat tapahtuneet aikaisemmin historiassa. Pasi Mustonen ei enää toimi maajoukkuevalmentajana. Nyt jälkikäteen hänestä tehdään tällainen ilmianto, Rauste kommentoi MTV Urheilulle.

– Monesti on niin, että nämä ilmiannot tulevat valmentajalle täysin puskista ja yllätyksenä. Kyllähän oikea tapa olisi keskustella ongelmista silloin, kun ne nousevat esiin. Ja vain sitten siinä tilanteessa, että keskustelu ei johda mihinkään, urheilijat ehkä voivat harkita, että pitäisikö tämä asia viedä eteenpäin. Valitettavan usein tämä keskustelu on jäänyt jopa kokonaan käymättä.

– Mutta sitten jos urheiluvalmentaja toimii systemaattisesti väärällä tavalla, esimerkiksi käyttää jatkuvasti liian kovaa kieltä tai kohtelee lapsia liian kovakouraisesti, on varmaan aiheellista puuttua myös kurinpitomenettelyin, jos valmentaja ei usko, että hänelle asiasta ensiksi keskustellen yritetään sanoa.

"Hyvin suuri rangaistus"

Naisten jääkiekkomaajoukkuetta vuosina 2014-2022 valmentaneen Pasi Mustosen toiminnasta Naisleijonissa on käynnistetty Suekin eli Suomen urheilun eettisen keskuksen tutkimus.

Tapaus sai alkunsa viime tammikuussa, kun 16 Naisleijonien nykyistä tai entistä pelaajaa lähestyi Pelaajayhdistystä . Nimettömissä kirjeissä kerrottiin Mustosen epäasiallisesta ja epäreilusta toiminnasta maajoukkueessa. Näistä 16 pelaajasta on mukana muutamia Suekin hiljattain käynnistämässä tutkinnassa.

– Käytännössä jo tällaiseen prosessiin joutuminen ja median maalitauluksi joutuminen on itsessään hyvin suuri rangaistus ja hyvin rasittava kokemus. Eikä se ole ihan halpaakaan. Jos mennään kurinpitoprosessiin, jossa kuullaan todistajia, niin äkkiä puhutaan useiden kymmenientuhansien laskusta, Rauste sanoo.

– Ja se on vähän avoin kysymys tällä hetkellä, että jos valmentaja todetaan syyttömäksi, niin kenen maksettavaksi tämä valmentajan puolustautumislasku jää.

– Syylliseksi leimaantuminen on se, joka tällaisesta ihmisestä jää suuren yleisön mielikuviin. Vaikka hänet todettaisiinkin syyttömäksi, eihän alkuperäinen maine sieltä ihmisten muistista helposti katoa. Kyllähän se on se suurin rangaistus. Toinen on tämä taloudellinen puoli.