Pasi Mustoselta rajuja syytöksiä kahdelle Naisleijonien pelaajalle: "Saapuivat Pekingiin tuhoamaan joukkueen sisältäpäin"

Mustonen avasi keskustelussa omalta osaltaan syitä tutkintapyynnön tekemiselle. Mustosen mukaan pelaajat ovat ”aiheuttaneet tilanteen”, jossa häntä on kohdeltu epäeettisesti.

– Se on julkisuudessa lehtien palstalla toteutunut mainettani ja kunniaani haittaavana kirjoitteluna.

Mustosen mukaan häneltä muun muassa tiedusteltiin, oliko pelaajan liian hieno auto syynä maajoukkueesta pudottamiselle. Samaten hän on sanojensa mukaan joutunut perustelemaan SUEKille muun muassa leirivalintojaan ja niiden kriteereitä.

– Olen nähnyt niin monta kertaa, että kun ihminen ei saavuta tavoitettaan huippu-urheilijana, on täysin ymmärrettävää, että syntyy valtava turhauma, pettymys. Se on olennainen osa huippu-urheilua, huippu-urheilussa kilpaillaan toisia vastaan.

– Jos ei ole työkaluja käsitellä niitä, ne ulkoistetaan, jolloin valmentajasta tehdään hirviövalmentaja, niin kuin minut on lavastettu hirviövalmentajaksi. Sen olisin voinut hyväksyä.

– Sitä en voi käsitttää, että Pelaajayhdistyksen kaksi jäsentä, jotka istuvat hallituksessa, saapuvat Pekingiin tuhoamaan joukkueen sisältäpäin. Se on sellainen pyhä koodi, mihin en koskaan yli 30 vuoden ammattiuran aikana ollut törmännyt, Mustonen sanoi.

– Yli vuosikymmenen joidenkin kanssa mitalista taistelleena, on käsittämätöntä mulle, että voi tulla paikalla ja aiheuttaa tilanteen, jossa joukkue ei pysty Suomen puolesta taistelemaan olympiamtialeista, tuhoaa omien joukkuekavereidensa unelman.

Huomenta Suomessa Suomen Pekingin joukkueeseen kuulunut Petra Nieminen kertoi joukkueen kapteeniston Mustoseen liittyen saamista puheluista, jotka he kokivat uhkaaviksi.

Huhtamäki kiistää

– Sen väittäminen tässä on vähän kuin uhriutuisi sillä että on itse tehnyt jotain väärin. Se on minusta myös aika surullista.