Naisleijonat-tähti kävi sydänoperaatiossa

Naisleijonien tähtipelaaja Jenni Hiirikoski on käynyt sydänoperaatiossa.

Hiirikoski kertoi asiasta Instagram-tilillään.

– Viimeiset kuusi kuukautta ovat olleet enemmän tai vähemmän painajaista, Hiirikoski aloittaa.

Kokenut puolustaja kertoo vaikeuksien käynnistyneen viime joulun jälkeen saadusta tulehduksesta. Tulehdus vaikutti Hiirikosken fyysiseen kuntoon merkittävästi, ja jopa lyhyt kävely huoneesta toiseen uuvutti voimia.

Vuoden alusta lähtien Hiirikoski on hakenut selitystä terveyshaasteisiinsa. Tie vei lopulta leikkauspöydälle asti, ja Hiirikoskelle suoritettiin rytmihäiriön katetriablaatio.

– Operaatio sujui hyvin. Olen kiitollinen, että sain apua sydänvaivoihini. Nyt minun on levättävä, ja sen jälkeen aloitan paluun kohti jäätä.

– On ollut henkisesti todella haastavaa istua kaukalon laidalla. Kuka olen, kun en voi auttaa joukkuettani saavuttamaan tavoitteitamme? Kun koko elämäsi on ollut täynnä harjoittelua ja itsesi haastamista fyysisesti, on ollut rankkaa vain istua ja ottaa minuutti minuutilta, Hiirikoski perkaa viime kuukautisia tuntemuksiaan.

38-vuotias Hiirikoski pelasi päättyneellä kaudella 28 ottelua Ruotsin SDHL:ssä Luulajan riveissä tehden 23 tehopistettä.

Naisleijonissa Hiirikoski on toiminut pitkään kapteenina ja on voittanut maajoukkueessa yhden MM-hopean, kahdeksan MM-pronssia ja kolme olympiapronssia.