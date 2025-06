Täystyrmäys: Nyt puhuu kohuun ajautunut suomalaistähti

Ruotsissa kohahduttavan siirtoepisodin keskiöön ajautunut maajoukkuekiekkoilija Viivi Vainikka tyrmää esiin nostetut väitteet.

MTV Urheilu kertoi eilen ruotsalaisen Göteborgs-Postenin uutisesta, jonka mukaan Naisleijonien vakionimiin kuuluvan Viivi Vainikan uusi Frölunda-sopimus peruttiin pelaajan esittämän vaatimuksen vuoksi.

Lehden mukaan Vainikka olisi halunnut kumppanilleen Anna Anderssonille niin ikään sopimuksen göteborgilaisseuraan, mutta tähän Frölunda ei suostunut.

Vainikka, 23, on nyt kommentoinut puheita Expressenille. Hänen mukaansa Frölundan urheilujohtajan Kim Martin-Hanssonin väitteet ovat valheellisia.

– Koko artikkeli on täysin valheellinen. Tyttöystäväni ei ole koskaan vaikuttanut seuravalintaani. En ole sanonut hänestä sanaakaan Frölundalle tai ehdottanut mitään pakettiratkaisua, Vainikka sanoo.

– Anna ei ole koskaan edes halunnut pelata Frölundassa. Hän ei ole koskaan puhunut seuralle.

Vainikka myöntää, että hän neuvotteli Frölundan kanssa, mutta jo solmitun ja sittemmin perutun sopimuksen hän kiistää.

– Minulla on kaikki todisteet. En ole sanonut "kyllä" enkä ymmärrä, mistä se on tullut. Ymmärrän, että Frölundaa harmittaa, etteivät he saaneet haluamaansa pelaajaa, mutta minun näkökulmastani kyse on jääkiekosta, enkä halunnut pelata siellä.

Vainikka teki ensi kaudesta sopimuksen Brynäsin kanssa. Myös hänen kumppaninsa Andersson siirtyy samaan seuraan. Kaksikko pelasi viime kaudella yhdessä Luulajassa.

– Päätin jäädä vielä kaudeksi Ruotsiin, ja uskon, että Brynäsissä minusta voit tulla parempi jääkiekkoilija olympialaisia ajatellen. Sillä ei ole mitään tekemistä tyttöystäväni kanssa, hän jatkaa.

Vainikan ja Anderssonin kanssa sopimuksen tehneen Brynäsin urheilujohtaja Erika Grahm kiistää, että seura olisi suostunut kaksikon kohdalla "pakettiratkaisuun".

– Anna Andersson on ollut alaisuudessani MoDossa tyttöjoukkueessa vuosia sitten. Olen seurannut häntä pitkään. Kävimme keskustelut hyvin aikaisin viime syksynä.

– Viivi tuli mukaan myöhemmin. Hän on hyvä pelaaja. Olisin ehkä itsekin ajatellut, että hän lähtee PWHL:ään (Pohjois-Amerikan ammattilaislliga), mutta kun yksi liigan parhaista pelaajista otti yhteyttä, se herättää tietysti mielenkiinnon, Grahm sanoo.

Hyökkääjänä pelaava Vainikka voitti Luulajassa neljä Ruotsin mestaruutta viiden kauden aikana. Hän sijoittui SDHL:n pistepörssissä päättyneellä kaudella kolmanneksi.