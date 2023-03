Asianajaja pöyristyi, miten Jääkiekkoliitto toimi herkässä iässä olevan lapsen suhteen – "Pistää suoraan sanottuna vihaksi"

– On kasvatuksellistakin näkökohdista ja kaikkien Jääkiekkoliiton julistamien arvojen – muun muassa kunnioituksen – kannalta perin kummallista, että Jääkiekkoliitto jättää kuulematta ja antamatta sen lapsen puhua, joka on joutunut kokemaan tällaista rasistista kohtelua. Se on ensimmäinen asia, joka tässä Jääkiekkoliiton toiminnassa minulla pistää suoraan sanottuna vihaksi, Huhtamäki sanoo.

– Tässähän ei ole kysymys siitä, onko kuulemisvelvoitetta rikottu. Nummelan vastaus osoittaa sen, että Jääkiekkoliitossa vieläkään ei nähdä tarpeelliseksi arvioida sen edustajien toimintaa kriittisesti, pyytää anteeksi tai kuulla herkässä iässä olevaa lasta, joka on tässä kaikkien tapahtumien keskiössä. Tämä on todennäköisesti jättänyt hänelle elämänmittaisen muistijäljen.

"Heitä kiinnostaa olla kertomassa, mitä he ovat saaneet aikaan paperille"

"Eihän tuota usko kukaan"

– Samalla kun Jääkiekkoliitto ryhtyi väitetysti heti laatimaan ohjeistusta, se ensinnäkin erotti tämän kyseisen joukkueen sarjasta melkein vuorokaudeksi, kunnes todettiin, että saatte nyt sarjapaikan mutta asia menee kurinpitoon. Sen jälkeen lyötiin moukarilla seuraa ja valmentajaa siitä, että he olivat puuttuneet asiaan, johon Jääkiekkoliitto väitteensä mukaan oli koko ajan valmistamassa ohjeistusta. Eihän tuota usko kukaan. Tuo on ihan naurettavaa, Huhtamäki vastaa.

Nummelan mukaan Junior-Pelicansissa, jonka kanssa Jääkiekkoliiton toimihenkilöt ovat käyneet "tapausta tiiviisti läpi koko prosessin ajan", on todettu, että ikävän tapauksen tiimoilta on syntynyt jotain hyvääkin: "uusi ohjeistus, joka toivottavasti estää vastaavat tapaukset tulevaisuudessa".

"Yksi valmentaja ja seura hemmetinmoiseen mankeliin"

"Niin se muutos tehdään"

– Urheilulla on ihmisten yhteenkuuluvaisuuden ja rauhallisen ja turvallisen paikan antamisen kehtona kaikille erittäin tärkeä rooli. Sitä pystytään varjelemaan vain sillä, että johtaminen ja nimenomaan arvojohtaminen on liittotasolla kunnossa. Kun se on siellä kunnossa, voidaan vaatia, että se on seuroillakin kunnossa. Sitten se alkaa näkymään kentällä.